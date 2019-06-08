На популярном курорте произошло ЧП в аэропорту

Международный аэропорт Даболим в популярном среди туристов индийском штате Гоа приостановил работу из-за ЧП с истребителем МиГ-29К.

По данным издания Business Standard, обслуживание прекратили 8 июня на два часа после того, как съемный топливный бак упал на взлетно-посадочную полосу, нанеся повреждения.

"Это внешние топливные баки, оборудованные для самолетов, чтобы они могли преодолевать большие расстояния. Один такой, прикрепленный к МиГ-29К, был сброшен с самолета во время вылета и упал на взлетно-посадочную полосу. Все операции были приостановлены в течение двух часов в аэропорту Гоа", – рассказал представитель Управления аэропортов Индии (AAI).

Над аэропортом подымался столб дыма Фото: Indian Navy

Уточняется, что пилот истребителя не пострадал. Над взлетно-посадочной полосой поднимались клубы черного дыма. ВМС Индии и персонал работали на месте, чтобы очистить покрытие от топлива и провести необходимые ремонтные работы.

Около 15:00 по местному времени функционирование аэропорта возобновилось. За это время были отклонены 7 международных рейсов. Самолеты были перенаправлены в Мангалуру, Бангалор и в Хайдарабад.

Рейсы были перенаправлены из-за ЧП с МиГ Фото: Indian Navy

ЧП в аэропорту на ГОА Фото: Indian Navy

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня самолет Boeing 757-200 рейса Анталья – Барнаул совершил нештатную посадку в барнаульском аэропорту из-за технической неисправности.

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