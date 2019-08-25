На курорте Украины почернело море: что случилось. Видео

На популярном украинском курорте, в Приморском посаде Запорожской области Азовское море окрасилось в черный свет.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале издания "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть ролик, проскроллте до конца страницы).

Дело в том, что к берегу прибило много медуз и темных водорослей, из-за чего создалось впечатление, будто сама вода стала черной.

Море почернело в Запорожской области Кадр из видео

Заходить в воду при такой ситуации отдыхающим нелегко, так как нужно преодолевать это препятствие в поисках чистого участка.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти месяц уже наблюдается нашествие медуз на Азовском море, и с каждым днем морских животных становится лишь больше. В июле такая проблема наблюдалась в Кирилловке.

Отдых в Украине dorogovkaz

Позже в сети показали видео из Геническа, где в воду буквально нельзя было ступить, чтобы не дотронуться до медузы.

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