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/ Новости

На курорте Украины почернело море: что случилось. Видео

1.4т Читать материал на украинском

На популярном украинском курорте, в Приморском посаде Запорожской области Азовское море окрасилось в черный свет.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале издания "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть ролик, проскроллте до конца страницы).

Дело в том, что к берегу прибило много медуз и темных водорослей, из-за чего создалось впечатление, будто сама вода стала черной.

Море почернело в Запорожской области

Море почернело в Запорожской области

Кадр из видео

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Заходить в воду при такой ситуации отдыхающим нелегко, так как нужно преодолевать это препятствие в поисках чистого участка.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти месяц уже наблюдается нашествие медуз на Азовском море, и с каждым днем морских животных становится лишь больше. В июле такая проблема наблюдалась в Кирилловке.

Отдых в Украине

Отдых в Украине

dorogovkaz

Позже в сети показали видео из Геническа, где в воду буквально нельзя было ступить, чтобы не дотронуться до медузы.

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Место
Украина
Теги
туризм отдых Азовское море путешествия по Украине
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что-то не многолюдно на популярном украинском курорте...
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филипп филипыч
филипп филипыч
можно в крым сгонять искупнуться) добро как говориться пожаловать))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
филипп филипыч, согласен! В российский, русский Крым!
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