На Бали погибла туристка из РФ: что с ней произошло

Российская путешественница и блогерша скончалась в больнице после ДТП с мотоциклом, которое произошло на острове Бали. 32-летняя Олеся Сацункевич из Краснодара каталась на мотоцикле и попала в аварию еще 11 августа.

После инцидента у нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние, девушка впала в кому. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

instagram.com/ole_up

Местные врачи не смогли прооперировать туристку из-за нестабильного состояния, и позже ее перевезли в клинику в Москве.

"Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже", — написали на ее странице в социальной сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на курорте в Турции произошло жуткое ЧП с 12-летней девочкой. Так, руку ребенка засосало в трубу бассейна. Инцидент произошел 18 августа в Бодруме. Девочка находится в коме, и в сознание за последние два дня она так и не приходила.

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