На Бали погибла туристка из РФ: что с ней произошло

Российская путешественница и блогерша скончалась в больнице после ДТП с мотоциклом, которое произошло на острове Бали. 32-летняя Олеся Сацункевич из Краснодара каталась на мотоцикле и попала в аварию еще 11 августа.
После инцидента у нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние, девушка впала в кому. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.
instagram.com/ole_up
Местные врачи не смогли прооперировать туристку из-за нестабильного состояния, и позже ее перевезли в клинику в Москве.
"Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже", — написали на ее странице в социальной сети.
На данный момент Олеся находится в клинике Медси в коме III степени. После перелёта в Россию состояние Олесечки стабильное. Проводятся мероприятия интенсивной терапии. Ежедневно проводятся обследования и анализы ее состояния, которые не были проведены на Бали. Врачи клиники Медси находятся в постоянном контакте с докторами из НМИ Бурденко и НИИ Склифосовского. Олесе очень нужна ваша поддержка, каждое ваше сообщение с добрыми словами и пожеланиями мы ей читаем вслух.
Как ранее писал OBOZREVATEL, на курорте в Турции произошло жуткое ЧП с 12-летней девочкой. Так, руку ребенка засосало в трубу бассейна. Инцидент произошел 18 августа в Бодруме. Девочка находится в коме, и в сознание за последние два дня она так и не приходила.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!