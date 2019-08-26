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На Бали погибла туристка из РФ: что с ней произошло

1.7т Читать материал на украинском

Российская путешественница и блогерша скончалась в больнице после ДТП с мотоциклом, которое произошло на острове Бали. 32-летняя Олеся Сацункевич из Краснодара каталась на мотоцикле и попала в аварию еще 11 августа.

После инцидента у нее произошел отек мозга и началось кровоизлияние, девушка впала в кому. Об этом сообщается на ее странице в Instagram.

На Бали погибла туристка из РФ: что с ней произошло

instagram.com/ole_up

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Местные врачи не смогли прооперировать туристку из-за нестабильного состояния, и позже ее перевезли в клинику в Москве.

"Сегодня Олеси не стало. Дату и место прощания сообщим позже", — написали на ее странице в социальной сети.

На данный момент Олеся находится в клинике Медси в коме III степени. После перелёта в Россию состояние Олесечки стабильное. Проводятся мероприятия интенсивной терапии. Ежедневно проводятся обследования и анализы ее состояния, которые не были проведены на Бали. Врачи клиники Медси находятся в постоянном контакте с докторами из НМИ Бурденко и НИИ Склифосовского. Олесе очень нужна ваша поддержка, каждое ваше сообщение с добрыми словами и пожеланиями мы ей читаем вслух.

Публикация от Olesia Satsunkevich (@ole_up)

Как ранее писал OBOZREVATEL, на курорте в Турции произошло жуткое ЧП с 12-летней девочкой. Так, руку ребенка засосало в трубу бассейна. Инцидент произошел 18 августа в Бодруме. Девочка находится в коме, и в сознание за последние два дня она так и не приходила.

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