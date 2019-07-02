Молодая туристка из России загадочно погибла на популярном курорте

На популярном курорте в Афинах было найдено тело 30-летней российской туристки из Уфы Альмиры Захаровой в номере отеля Hellinis.

По данным "Лайф", девушка предположительно скончалась еще 25 июня, но родственники узнали об этом спустя три дня, что вызвало немало вопросов о причине гибели.

"Эта информация дошла до нас через три дня. Не знаем, почему полиция Греции сразу не связалась с консульством, почему не вышли на связь с родителями или родственниками? Вопросов много, ответов нет... Мы нашли ее маму, сообщили всем друзьям. Наконец сегодня нам удалось связаться с дипломатом, представителем в Афинах", рассказала подруга погибшей Светлана Ягодкина.

В Афинах умерла туристка из России

По ее словам, знакомые узнали, где находятся документы и сама погибшая. Встал вопрос, как вернуть тело на родину. Предварительная причина смерти – инсульт.

"Лайф" / соцсети

Светлана добавила, что похоронное бюро Греции выставило счет за возвращение тела россиянки в четыре тысячи евро, а для мамы погибшей – это слишком большая сумма.

"По поводу страховки пока нет точной информации, есть ли она у нее, потому что летела она не по туру. Надеемся, что она все-таки есть и покроет или сократит расходы на транспортировку", — добавила Светлана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее туристка из России погибла при неизвестных обстоятельствах в собственном номере отеля на острове Пхукет (Таиланд).

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