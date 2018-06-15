Мальчик разыграл маму в аэропорту и стал звездой сети

В аэропорту США мальчик подшутил над мамой, которая на неделю улетела по работе в Арканзас.

Когда американка Барбара Нильсен, вернувшись из командировки домой в Оклахому, вышла из самолета, среди встречающих ее ждал супруг Брендон с сыном Дайменом. Ребенок держал в руках картонку с надписью Welcome home from prison mom ("Мамочка, добро пожаловать домой из тюрьмы"), пишет Lenta.ru.

Нильсен сразу догадалась, кто подал сыну идею для розыгрыша, и с юмором восприняла подпись.

"Брендон идиот, ха-ха. С этой табличкой меня встретил Даймен, когда я вышла из самолета", — написала женщина в Facebook.

Эта запись собрала более 132 тысяч репостов и много восторженных комментариев.

"Обязательно сделаю что-то подобное, когда родители вернутся из отпуска", — писали пользователи.

"Бесценно видеть это невинное счастливое лицо мальчика, который дождался свою маму", — комментировали другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Боинг" американской авиакомпании United Airlines экстренно приземлился в Ирландии из-за записки с угрозами в туалете.