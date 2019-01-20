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"Люди прыгали из окон": на курорте Куршевель вспыхнул масштабный пожар. Есть погибшие

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В воскресенье, 20 января, на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах вспыхнул масштабный пожар. В результате ЧП погибли двое людей, еще более десятка серьезно травмированы.

Пожар возник рано утром в здании одной из гостиниц, где на тот момент находилось около 60 человек. Огонь охватил два этажа постройки. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, кто находился в помещении, сообщил телеканал BFM (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Для устранения пожара понадобилось более 70 пожарных машин. Остановить распространение огня пожарным удалось только спустя несколько часов.

Позже в здании были найден два тела. Еще 14 человек пострадали, четверо из них получили серьезные травмы, троих отправили вертолетом в местную больницу.

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По словам свидетелей ЧП, пожар начался около 5 утра по местному времени. Людям пришлось прыгать из окон ради спасения. Информация о причине пожара устанавливается.

Отметим, Куршевель – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, находится в центре Тарантезской долины во Франции. Имеет 11 пятизвездочных отелей и является единственным горнолыжным курортом во Франции, где есть отель с 6-звездочным рейтингом.

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Тема
новости мира
Место
Франция
Тег
путешествия
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