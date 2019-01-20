"Люди прыгали из окон": на курорте Куршевель вспыхнул масштабный пожар. Есть погибшие

В воскресенье, 20 января, на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах вспыхнул масштабный пожар. В результате ЧП погибли двое людей, еще более десятка серьезно травмированы.

Пожар возник рано утром в здании одной из гостиниц, где на тот момент находилось около 60 человек. Огонь охватил два этажа постройки. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, кто находился в помещении, сообщил телеканал BFM (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Для устранения пожара понадобилось более 70 пожарных машин. Остановить распространение огня пожарным удалось только спустя несколько часов.

Two people have died and 22 injured in a large fire at the French ski resort Courchevelhttps://t.co/wXHBjp5nPp pic.twitter.com/6XzF8Az7Lp — ITV News (@itvnews) 20 января 2019 г.

Позже в здании были найден два тела. Еще 14 человек пострадали, четверо из них получили серьезные травмы, троих отправили вертолетом в местную больницу.

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По словам свидетелей ЧП, пожар начался около 5 утра по местному времени. Людям пришлось прыгать из окон ради спасения. Информация о причине пожара устанавливается.

Отметим, Куршевель – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, находится в центре Тарантезской долины во Франции. Имеет 11 пятизвездочных отелей и является единственным горнолыжным курортом во Франции, где есть отель с 6-звездочным рейтингом.

"Les gens ont sauté par la fenêtre": un commerçant raconte l'incendie de Courchevel https://t.co/jjdZODLTT7 pic.twitter.com/bzRDEM0Ax9 — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Incendie à Courchevel: deux morts, trois blessés graves et 10 blessés légers pic.twitter.com/DBTD9KwAAj — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

Incendie à Courchevel: deux morts, quatre blessés graves et dix-huit blessés légers pic.twitter.com/DzskkqbVMq — BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.

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