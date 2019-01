"Люди прыгали из окон": на курорте Куршевель вспыхнул масштабный пожар. Есть погибшие

В воскресенье, 20 января, на элитном горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах вспыхнул масштабный пожар. В результате ЧП погибли двое людей, еще более десятка серьезно травмированы.

Пожар возник рано утром в здании одной из гостиниц, где на тот момент находилось около 60 человек. Огонь охватил два этажа постройки. Спасательные подразделение, прибывшие на место пожара, эвакуировали всех, кто находился в помещении, сообщил телеканал BFM (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Для устранения пожара понадобилось более 70 пожарных машин. Остановить распространение огня пожарным удалось только спустя несколько часов.

Two people have died and 22 injured in a large fire at the French ski resort Courchevelhttps://t.co/wXHBjp5nPp pic.twitter.com/6XzF8Az7Lp