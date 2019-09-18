Лучшие районы в мире для путешествий: составлен необычный рейтинг

В сети опубликовали рейтинг самых популярных для туристов районов в мире. Так, первое место занял Сан-Жоржи-ди-Арроюш в Лиссабоне, Португалия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного ресурсом о путешествиях и развлечениях Time Out.

На второе место в списке попал район Симо-Китадзава в Токио, Япония. Это место славится винтажными магазинами и ресторанами с местными острыми блюдами. За ним последовал Оникан в Лагосе, Нигерия. В этот район путешественники приезжают ради разнообразной архитектуры. Четвертым стал многокультурный район Веддинг в Берлине. Пятое место занял Исторический филиппинский город в Лос-Анджелесе. Эксперты называют это место смесью культур, которая, в отличие от многих развивающихся районов города, сохраняет собственный аутентичный характер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был составлен рейтинг самых дешевых для жизни городов, где первые места заняли пакистанские Равалпинди и Карачи.

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