Куда необходимо поехать: названы самые интересные для туристов достопримечательности мира

Онлайн-сервис Stasher, помогающий туристам найти место для хранения багажа в любой точке мира, опубликовал рейтинг лучших достопримечательностей.
В десятку наилучших вошли культурные памятки в разных странах Европы, а также в Азии и Америке. Полный список туристических объектов опубликован на официальном сайте сервиса.
При составлении рейтинга специалисты учитывали отзывы на Trip Advisor и Google, а также выбор зависел и от других показателей, среди которых — время в пути до ближайшего аэропорта, степень безопасности и популярность места в Instagram.
Площадь Испании в городе Севилья
На первой позиции авторы исследования расположилиПлощадь Испании в городе Севилья, на второй — альпийскую вершину Маттерхорн в Швейцарии, а на третьей — исторический парк развлечений Пюи-дю-Фу на западе Франции.
Вершина Маттерхорн в Швейцарии
Парк Пюи-дю-Фу
euromag.ru
Также в десятку лучших достопримечательностей вошли Кордовская соборная мечеть в Испании, мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ), музей Винсента Ван Гога в Амстердаме, геотермальный комплекс Голубая Лагуна в Исландии, греческий Акрополь, здание венгерского парламента в Будапеште и национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.
Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби
Кордовская соборная мечеть в Испании
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее TripAdvisor составил рейтинг лучших в мире пляжей, основываясь на независимой оценке туристов.
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