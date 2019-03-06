Куда необходимо поехать: названы самые интересные для туристов достопримечательности мира

Онлайн-сервис Stasher, помогающий туристам найти место для хранения багажа в любой точке мира, опубликовал рейтинг лучших достопримечательностей.

В десятку наилучших вошли культурные памятки в разных странах Европы, а также в Азии и Америке. Полный список туристических объектов опубликован на официальном сайте сервиса.

При составлении рейтинга специалисты учитывали отзывы на Trip Advisor и Google, а также выбор зависел и от других показателей, среди которых — время в пути до ближайшего аэропорта, степень безопасности и популярность места в Instagram.

Площадь Испании в городе Севилья

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На первой позиции авторы исследования расположилиПлощадь Испании в городе Севилья, на второй — альпийскую вершину Маттерхорн в Швейцарии, а на третьей — исторический парк развлечений Пюи-дю-Фу на западе Франции.

Вершина Маттерхорн в Швейцарии

Парк Пюи-дю-Фу euromag.ru

Также в десятку лучших достопримечательностей вошли Кордовская соборная мечеть в Испании, мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ), музей Винсента Ван Гога в Амстердаме, геотермальный комплекс Голубая Лагуна в Исландии, греческий Акрополь, здание венгерского парламента в Будапеште и национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США.

Мечеть шейха Зайда в Абу-Даби

Кордовская соборная мечеть в Испании

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее TripAdvisor составил рейтинг лучших в мире пляжей, основываясь на независимой оценке туристов.

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