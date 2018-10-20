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/Новости

Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

4.1тЧитать материал на украинском

Харьковчанин Олег Мирошниченко показал своим подписчикам в соцсети "Вконтакте", как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион "Эсхар" в Харьковской области.

На личной странице он опубликовал фотографии некогда секретной местности, в которой, судя по всему, побывал сам.

Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

Фото: vk.com/id17399559

Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

Фото: vk.com/id17399559

Насколько известно, локация "Эсхар" является остатком ядерного щита СССР. Комплекс построили в лесу в годы холодной войны, в 1973 году.

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Уже около 13 лет "Эсхар" заброшен и разворован. Отыскать место не так просто, ведь на картах дивизия никак не обозначена и немного видна лишь из космоса.

Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

Фото: vk.com/id17399559

Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

Фото: vk.com/id17399559

Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

Фото: vk.com/id17399559

Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом
Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

Фото: vk.com/id17399559

Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

Фото: vk.com/id17399559

Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

Фото: vk.com/id17399559

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, туристы показали уникальную скульптуру Швеции, которая, как верят жители Стокгольма, обладает любопытной способностью.

Место
УкраинаХарьков
Объекты
соцсетивконтактетуризмпутешествия
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Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Харьковчанин Олег Мирошниченко показал своим подписчикам в соцсети "Вконтакте", она же под запретом на укре, как его не замели еще или ахтивисты говном не облили?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Аполлон Безобразов, прогнозированная верная тупость...она не запрещена для пользователей,только для определённых провайдеров. Пользоваться можно спокойно людям,это не нарушение. Тебе ,идиоту это не понять,хромосома мешает)))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Че, красиво выглядит.)
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