Как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион под Харьковом

Харьковчанин Олег Мирошниченко показал своим подписчикам в соцсети "Вконтакте", как выглядит сегодня заброшенный зенитно-ракетный дивизион "Эсхар" в Харьковской области.

На личной странице он опубликовал фотографии некогда секретной местности, в которой, судя по всему, побывал сам.

Фото: vk.com/id17399559

Фото: vk.com/id17399559

Насколько известно, локация "Эсхар" является остатком ядерного щита СССР. Комплекс построили в лесу в годы холодной войны, в 1973 году.

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Уже около 13 лет "Эсхар" заброшен и разворован. Отыскать место не так просто, ведь на картах дивизия никак не обозначена и немного видна лишь из космоса.

Фото: vk.com/id17399559

Фото: vk.com/id17399559

Фото: vk.com/id17399559

Фото: vk.com/id17399559

Фото: vk.com/id17399559

Фото: vk.com/id17399559

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