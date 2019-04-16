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/Новости

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

2.6тЧитать материал на украинском

В понедельник, 15 апреля, в соборе Парижской Богоматери во Франции разгорелся пожар. Огонь смогли потушить только спустя 9 часов. Причину возгорания связывают с ремонтными работами.

Пожар уничтожил шпиль, часы и крышу сооружения, а также перекрытия, которые датировались XII веком. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изнутри выглядел собор Парижской Богоматери до пожара.

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Новости
Как выглядел собор Парижской Богоматери до пожара: лучшие фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

wikipedia.org

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

wikipedia.org

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

wikipedia.org

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

wikipedia.org

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

wikipedia.org

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

wikipedia.org

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

wikipedia.org

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

wikipedia.org

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

wikipedia.org

Конструкцию знаменитого собора удалось спасти. Внутри здание также сильно пострадало.

Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото
Как выглядел Нотр-Дам де Пари изнутри до пожара: фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, потушить пожар в соборе Парижской Богоматери не удавалось на протяжении нескольких часов, поскольку его нельзя было заливать большим количеством воды. Перепад температур мог привести к разрушению камня, из которого построена церковь.

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