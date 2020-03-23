Как отправиться в круиз во время карантина: австралийская пара удивила примером

Австралийская пара, которая не смогла отправиться в круизное путешествие из-за пандемии коронавируса, сымитировали его у себя дома.

Так, 74-летние Норма и Дэйв надели халаты, поставили в комнате шезлонги и принялись наслаждаться морскими видами с помощью большого телевизора. Чтобы добиться большего сходства с отпуском, они дополнили свой образ солнечными очками и взяли в руки по бокалу вина. Соответствующими снимками в своих соцсетях поделилась дочь австралийцев, сообщает The Sun.

Фото: thesun.co.uk

"Круиз отменен? Нет проблем!" – подписала она публикацию.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Отмечается, что пожилые супруги забронировали десятидневный круиз по островам Тихого океана, чтобы отпраздновать 53-ю годовщину свадьбы. Однако из-за пандемии их планы сорвались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был составлен список вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса.

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