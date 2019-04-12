Как не платить за багаж в самолете: найден способ сэкономить

Пассажирка авиакомпании Thomas Cook Airlines Натали Винн нашла необычный способ сэкономить на путешествии. Когда ее остановили перед посадкой на рейс заявив, что ее чемодан весит больше нормы провоза ручной клади, девушка надела на себя половину вещей из багажа.

Таким образом она сэкономила больше 100 долларов. Об этом сообщает The Sun.

Пассажирку попросили зарегистрировать ее чемодан как полноценный багаж и доплатить за него 118 долларов. Тогда девушка открыла его и надела на себя семь платьев, две пары обуви, двое шорт, юбку и кардиган.

"Единственный, кто был недоволен происходящим, — женщина на стойке регистрации. Но она все равно разрешила мне пройти в самолет", — поделилась Винн.

По словам девушки, когда она зашла в самолет в таком виде, другие пассажиры смеялись над ней, а некоторые даже предлагали упаковать ее вещи в свой багаж. Сотрудники Thomas Cook оценили изобретательность девушки и сравнили ее поступок с одним из эпизодов популярного в 90-х сериала "Друзья". В этом эпизоде Джои надел на себя весь гардероб Чендлера из мести.

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты назвали лучшие авиакомпании мира. Лидером рейтинга признана сингапурская авиакомпания Singapore Airlines. На второй строчке рейтинга — Qatar Airways. В пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines.

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