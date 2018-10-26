Итальянское озеро исчезло с лица земли: подробности

Знаменитое альпийское Голубое озеро, в итальянской провинции Сондрио полностью исчезло из-за рекордно теплой погоды.

Пересохшый водоем обнаружил фотограф Марко Пуглизе, который пришел к нему, чтобы сделать несколько снимков, об этом сообщает портал GreenMe.

"Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить зря воду. Вчера мне было больно видеть состояние Голубого озера", - написал Марк.

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Стоит отметить, что озеро пересохло уже не в первый раз. В 2005 году водоем также высох, но через два года, после искусственного наполнения, озеро снова стало естественным образом заполняться водой.

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