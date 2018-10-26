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Итальянское озеро исчезло с лица земли: подробности

3.3тЧитать материал на украинском

Знаменитое альпийское Голубое озеро, в итальянской провинции Сондрио полностью исчезло из-за рекордно теплой погоды.

Пересохшый водоем обнаружил фотограф Марко Пуглизе, который пришел к нему, чтобы сделать несколько снимков, об этом сообщает портал GreenMe.

"Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить зря воду. Вчера мне было больно видеть состояние Голубого озера", - написал Марк.

Итальянское озеро исчезло с лица земли: подробности
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Стоит отметить, что озеро пересохло уже не в первый раз. В 2005 году водоем также высох, но через два года, после искусственного наполнения, озеро снова стало естественным образом заполняться водой.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из островов Гавайского архипелага исчез под водой после урагана "Валака".

Место
Италия
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