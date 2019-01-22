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Ирландские студенты устроили шоу на борту самолета Ryanair: опубликовано видео

1.4тЧитать материал на украинском

Студенты из колледжа Святого Брендана в ирландском городе Килларни на борту самолета Ryanair устроили настоящий концерт.

На страницах авиакомпании в Instagram и Facebook появились соответствующие видео (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Уточняется, что студенты имели при себе народные инструменты. Они начали играть и петь зажигательную народную песню, чем подняли настроение пассажирам переполненного самолета, устроив настоящее шоу.

Ирландские студенты устроили шоу на борту самолета Ryanair: опубликовано видео
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В Instagram ролик набрал свыше 60 тысяч просмотров, в Facebook – почти 600. Пользователи оценили зажигательное шоу, которое устроили студенты.

Ирландские студенты устроили шоу на борту самолета Ryanair: опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, почему пилоты и бортпроводники во время критических фаз полета молчат.

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Ryanair
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