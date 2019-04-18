Гибель 29 туристов в Португалии: все самые громкие трагедии с отдыхающими за последний год

17 апреля на острове Мадейра в Португалии автобус с туристами попал в ДТП, в результате чего погибли 29 человек. Кроме того, 27 человек получили травмы. Транспортное средство перевернулось после того, как в нем отказали тормоза.

Отметим, что это не первое смертельное происшествие с туристами за прошедший год. Так, в январе недалеко от шведского города Кируна в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть путешественников. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о самых трагичных происшествиях с туристами за 2018 и 2019 года.

ДТП в Португалии twitter.com/DeepFinds

Авария в Швеции произошла на окружной дороге вечером 12 января. Причины происшествия неизвестны. Погибшие туристы были 90-х годов рождения.

ДТП в Швеции Aftonbladet

В 2018 году мощный паводок обрушился на южную Италию, в результате чего погибли 11 человек, еще несколько получили травмы разной степени тяжести.

Наводнение в Италии

В декабре 2018-го в Индии шесть туристов разбились на машине по дороге в город Нарканд. Четыре человека погибли, двое получили ранения. Инцидент произошел, когда автомобиль с шестью мужчинами упал в ущелье глубиной 200 метров на магистрали города Шимла, штат Химачал-Прадеш. Полиция Индии квалифицировала произошедшее как неосторожное вождение, причинение вреда жизни, а также смерть по неосторожности.

В январе 2019 года в Альпах трагически погибли семь человек из-за сильных снегопадов. Двое немецких лыжников стали жертвами в австрийских горах Форарльберг, третий — погиб в районе Понгау, недалеко от Зальцбурга.

Thick fresh snow and ongoing snowfall in Zillertal, Austria today, January 7. Report: Peter Barisch / @AWOETeam pic.twitter.com/Jka7qpwAhd — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 января 2019 г.

В Карпатах в Ивано-Франковской области 22 февраля погибли двое туристов, которые шли на гору Поп Иван-Черногорский.

Гора Поп Иван-Черногорский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на севере Италии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего 70 человек получили ранения.

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