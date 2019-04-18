Еще можно спасти: как выглядят полуразрушенные древние соборы Украины

Пожар в легендарном соборе Парижской Богоматери привлек внимание общества к сохранению старинных уникальных памятников по всему миру.

В Украине также существуют древние соборы и храмы XV-XVII веков, которые находятся на грани разрушения и давно нуждаются в спасении и реставрации, передает "BBC-Украина".

Изяслав, Хмельницкая область. Фарный костел Иоанна Крестителя был возведен в 1599 году. Сейчас им никто не занимается, потому здание напоминает древние руины. Только энтузиасты проводят расчистку от кустов и мусора.

Подгайцы, Тернопольская область. Троицкий костел 1634 года – второй пример исторического памятника, который находится в катастрофическом состоянии.

Староконстантинов, Хмельницкая область. Доминиканский костел 1613 года превратился в руины. Памятник передан РПЦ в Украине, которая и не собирается восстанавливать здание.

Каменец-Подольский, Хмельницкая область. Костел св. Николая и доминиканский монастырь – памятник архитектуры XV-XVIII века. Специалисты и студенты польских художественных вузов помогают реставрировать интерьеры. А фасад не получилось привести в порядок после пожара 1993 года.

Червоноград в Залищицком районе Тернопольской области. Доминиканский костел 1615 года вместе с остатками Червоноградского замка превратились в руины.

Язловец, Бучачский район Тернопольской области. Костел Успения Девы Марии 1590 года был построен в ренессансно-готическом стиле. Там похоронен польский композитор Николай Гомулка. Здание наполовину разрушено, а порядок стараются поддерживать местные жители.

Гвоздец в Ивано-Франковской области. Монастырь бернардинцев 1723-1735 годов постройки также находится в критическом состоянии. Деньги на реставрацию пытаются собирать католики села, но их очень мало.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля в Нотр-Дам возник пожар, который смогли потушить только спустя 9 часов. Очевидцы опубликовали кадры, на которых запечатлены последствия.

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