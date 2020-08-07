Египет изменил правила въезда для иностранцев: какие исключения

Для въезда в Египет с 8 августа иностранцам потребуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Он должен быть сделан не позже чем за 72 часа до пересечения границы, передает El Balad. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Такое правило обязательно для всех иностранцев, прибывающих морским, воздушным или наземным транспортом, но не для туристов, прибывающихпрямыми авиалиниями в аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Муса-Алама или Матруха.

Однако тем, кто приезжает на отдых в вышеперечисленные города, запрещено выезжать за их пределы без наличия негативных ПЦР-тестов.

Отметим, в Египте уже зафиксировано 95 тыс. случаев COVID-19.

Статистика заболеваемости в стране. worldometers.info

Динамика выявления новых инфицированных в Египте. worldometers.info

Активные случаи. worldometers.info

Ежедневное количество умерших. worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Египет принял решение оплачивать лечение украинских туристов в случае заболевания коронавирусом.