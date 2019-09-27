"Автобус грязный, водитель хам": Ecolines попала в скандал с украинцами в Чехии

Скандально известный автобусный перевозчик Ecolines попал в очередное ЧП за границей. После поломки рейса Прага – Киев, который выехал в 23:00, людей вынудили ночевать на вокзале. К тому же у многих пассажиров истекали последние сутки допустимого срока пребывания на территории ЕС. А новый рейс обещали предоставить только в 7:00 утра.

О нештатной ситуации написала на своей странице в Instagram киевлянка Ирина Пархомец. Кроме того, она пожаловалась не неадекватное поведение водителя и обслуживающего персонала рейса.

"Ситуация пи*дец. Хочется домой и быстрее добраться до сайта перевозчика. Предел моего гнева зашкаливает. Автобус грязный, интернета нет. А если что-то не устраивает – выход вон там. Водитель хам, стюардесса тв*рь", – негодует пассажирка.

Автобус Ecolines Прага – Киев Instagram irina_petrovna1703

Впрочем, в опубликованном видео женщина отметила, что, несмотря на скандал, в сломанном автобусе ей все же вернули 20 евро, которые она уплатила за перевес багажа.

Однако на рейсе, который прислали на замену, также не обошлось без скандалов. В комментарии OBOZREVATEL, Пархомец рассказала, что они начались почти сразу.

"Просили остановку на заправке, чтобы купить покушать (так как никто не рассчитывал на задержку). Они отказывались, говоря: "Покупайте еду у нас". Я купила, очень хотелось кушать. Картошка за 48 грн прокисла. Я сделала стюардессе замечание, на что она ответила: "Мы ели и нормально", – рассказывает женщина.

Пассажиры говорят, что их кормили прокисшим пюре

Скандальный рейс Ecolines

Кроме того, на новом рейсе снова начались проблемы с оплатой за перевес багажа. Так, с пассажирки взяли 20 евро, но отказались выдавать чек, несмотря на требование.

"А одного пассажира водитель хотел выкинуть с автобуса по причине того, что у него был тоже перевес и не было 40 евро заплатить. Стюардесса обосновала: "Компания отказывается вас везти", – жалуется киевлянка.

Ecolines попал в новый скандал Instagram irina_petrovna1703

Люди чуть не застряли на границе с просроченными визами Instagram irina_petrovna1703

Сообщение Ecolines о переносе рейса Instagram irina_petrovna1703

В придачу ко всему ночью пассажирам запретили ходить в туалет в автобусе, поэтому им приходилось идти в платные уборные по 20 крон или вовсе на улицу.

А по приезду в Киев персонал также игнорировал просьбы пассажиров об остановках. "Просила, чтобы в Киеве остановили на моей остановке, так нет же – они завезли меня на Выдубичи, и я возвращалась на такси. Я испытала все этапы ада, пока доехала", – жалуется женщина.

Билет на скандальный рейс

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июне 2017 года Ecolines отказалась везти пассажиров в Болгарию по безвизовому режиму, чем сильно разозлила украинцев.

Позже компания официально отреагировала на скандал и пообещала не повторить случаев недопуска на рейсы пассажиров с биометрическими паспортами, а пострадавшим – выплатить компенсацию поездки.

Кроме того, Ecolines оскандалилась рейсом Люблин – Львов. Автобус опоздал из-за поломки на четыре часа, при этом пассажиров никто не предупредил о форс-мажоре.

А в ноябре 2018 года водитель Ecolines избил белорусского фотографа и оператора Николая Куприча за то, что у него была с собой видеокамера.

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