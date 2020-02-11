Три авиакомпании вводят билеты без багажа из Украины в Америку

Благодаря авиакомпаниям Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss с февраля украинцам будут доступны безбагажные тарифы Economy Light в страны Северной Америки.

Это значит более дешевые авиабилеты. Но с собой можно будет брать лишь ручную кладь, сообщает avianews.com.

Ограничения по ручной клади – рюкзак или чемодан габаритами до 55х40х23 см, а также личная вещь, например дамская сумочка или сумка с ноутбуком.

pixabay.com

Если пассажир решится взять с собой багаж до 23 кг, ему придется заплатить дополнительно 60 евро в одну сторону.

Тарифы без багажа Lufthansa Group ввела в 2015 году для перелетов в пределах Европы. Спустя три года эта услуга стала доступна для перелетов из Европы в страны Северной Америки.

До Украины нововведение дошло лишь сейчас.

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