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3 апреля • обновлено в 12:17
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Что будет с туризмом после пандемии коронавируса: дан неожиданный прогноз

2.5т
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В 2021 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса путешествия значительно подорожают.

Продажи путевок на следующий год уже открыты, пишет "Эксперт.Online".

Что будет с туризмом после пандемии коронавируса: дан неожиданный прогноз

pexels.com

"Сейчас рынок в очень плохой ситуации, каждый турист может отсудить свои деньги в течение полугода. Но если все будут судиться, и туроператору не даст денег инвестор, 50-60 процентов компаний закроются. Это полностью изменит рынок туризма: не станет такого понятия, как чартерный туризм, никто не будет заранее выкупать самолеты", — говорит эксперт.

Он добавил, что вероятнее всего цены на путешествия значительно вырастут.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

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Автор
Мария Дидык
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