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/Travel

Названы страны с самым чистым воздухом

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Greenpeace и компания-разработчик компьютерного обеспечения AirVisual опубликовали совместный рейтинг, в котором назвали страны с самым чистым воздухом.

Список был размещен на официальном сайте AirVisual. Так, по данным исследования, на первом месте с самым чистым воздухом на планете оказалась Исландия.

Исландия

Исландия

Фото: blog.ostrovok.ru

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Помимо нее в пятерку лучших также вошли Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. При этом самый грязный воздух на планете был найден в Бангладеш, Пакистане и Индии.

Названы страны с самым чистым воздухом

Отмечается, что в исследовании аналитики сравнивали чистоту воздуха в 73 странах. Главным фактором анализа являлись микрочастицы пыли — один из самых опасных для человека вид загрязнения воздуха, поскольку из-за маленького размера они могут проникать вглубь дыхательных путей и способны спровоцировать даже онкологию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты туристического поисковика Aviasales составили рейтинг самых опасных стран для путешествий.

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