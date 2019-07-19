Названы самые фотографируемые достопримечательности в мире

Рейтинг самых популярных у туристов объектов возглавила Эйфелева башня в Париже.

Проанализировав снимки путешественников с помощью технологии компьютерного зрения, специалисты сервиса "Облако Mail.ru" составили рейтинг самых популярных достопримечательностей.

Эйфелева башня

Эйфелева башня стала самым посещаемым туристическим объектом в мире и самым фотографируемым. Первоначально она задумывалась как временное сооружение, но позже стала самой узнаваемой архитектурной достопримечательностью столицы Франции.

Колизей

Фонтан Треви

На втором и третьем месте расположились Колизей и фонтан Треви в Риме. Памятник архитектуры Древнего мира и фонтан в стиле барокко стали визитными карточками столицы Италии, они также привлекают миллионы туристов каждый год.

Саграда-Фамилия

Собор Парижской Богоматери

Пятёрку лидеров рейтинга закрывают Саграда-Фамилия, или храм Святого Семейства, в испанской Барселоне и собор Парижской Богоматери в Париже. На шестом — Йенский мост — мост через реку Сену, расположенный на границе VII и XVI округа Парижа.

Бурдж-Халифа

На седьмом месте рейтинга — Пьяцца-дель-Дуомо в Италии, восьмое место занимает Миланский собор в Италии, на девятом месте — Бурдж-Халифа в ОАЭ, на десятом месте расположилась достопримечательность Санта- Мария-дель-Фьоре, она находится в итальянской Флоренции.

Национальная библиотека в Минске

В белорусской столице любят делать снимки рядом с Национальной библиотекой, костелом Святого Симеона и Святой Елены, а также в минском зоопарке. В Баку популярны Нагорный парк, "Пламенные башни", а также культурный центр Гейдара Алиева. В Ереване чаще всего фотографируют Национальный исторический музей Армении, Музей геноцида армян, "Поющие фонтаны" и Площадь Республики.

Голубая мечеть

Отметим, что в Германии самыми популярными местами являются Дрезденский Цвингер, а также достопримечательности Мюнхена — Новая ратуша и Мариенплац. В Турции путешественники предпочитают фотографировать площадь Султанахмет, Голубую мечеть и Собор Святой Софии — все эти достопримечательности расположены в Стамбуле.

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