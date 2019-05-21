Миллионеров шокировала свалка мусора возле их живописной деревни

Вблизи живописной окраине Аптон Грей в графстве Хантс, где живут британские богачи, местные жители обнаружили тонны выброшенного мусора.

Об этом сообщает The Sun.

Тонны мусора, среди которого куча пластиковых шприцов и использованных батереек, попали на участок, где расположен красивый мост и утиный пруд. Место примечательно тем, что здесь находится усадьба Елизаветы и множество соломенных коттеджей. Средняя цена на дом в этой местности колеблется от 1,1 миллиона фунтов стерлингов.

Вторая свалка образовалась неподалеку от сельскохозяйственных угодий в исторической деревне Лонг Саттон. Также мусорные завалы удалось найти в Голден Пот неподалеку от Альтона.

Известно, что за выходные дни в данной местности сбросили около 5 миллионов тонн мусорных отходов.

По информации издания, недобросовестный подрядчик вместо того, чтобы отправить мусор на сжигание, отправил отходы в деревню. Утилизация мусора и уборка территории обойдется местным властям в десятки тысяч фунтов.

Между тем пара из Нидерландов придумала необычный способ путешествия при помощи мусора.

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