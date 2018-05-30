Место силы в Крыму: удивительные фото "Храма солнца"

В сети опубликовали удивительные фотографии "Храма солнца" – живописного места силы в крымских горах, которое находится над курортным поселком Ласпи (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

К нему проложен популярный у туристов пешеходный маршрут, пишет Радио Свобода.

Окруженное зеленью место еще называют крымским Стоунхенджем, Каменным цветком, Зубами дракона, Ромашкой, Кебан-Кая (стог-скала), Цветком силы. Семь его лепестков – это белые известняковые глыбы с камнем в центре.

Местные жители считают "Храм солнца" местом силы. А легенда гласит, что это место подпускает к себе только людей с чистыми помыслами.

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

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