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Мария Колповская
Мария Колповская
Ароматерапевт, эксперт в области ЗОЖВсе статьи автора

Кромлех. Самый древний храм Украины

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А вы знали? Самый древний храм Украины…

Вы знаете, что такое Кромлех? Древнее святилище народа, послужившего прародителем всем этносам Евразии - праиндоевропейцев. Стоунхендж - наиболее известный представитель такого рода сооружений. Возможно, наиболее монументальный (хотя, кто знает, далеко не все Кромлехи откопаны до основания), но далеко не самый древний - на территорию Британии эта культура пришла "всего" около 5 тысяч лет назад. В степях же Украины жила еще 12-14 тысяч лет до нашего с вами рождения, сразу после Ледникового периода...

Кромлех - каменный "цветок", круг различного размера ... Их стали сооружать уже не для общения с Великой Богиней, а в честь Бога-Громовержца (да-да, именно он, в последствии, трансформировался в Перуна, Одина и т.д., каждому народу - свой Верховный).

К чему это я рассказываю? Всего в 50 км от моего дома, на одной из скал над бывшими Днепровскими порогами стоит подобное уникальное сооружение... Более 12 тысяч лет назад наши воинствующие предки-кочевники собрали гигантские, обточенные бурным потоком реки валуны и построили центральное культовое место племени.

Десятью тысячами лет спустя на том же месте уже оседлые праславяне возносили молитвы Перуну. В христианскую эпоху храм был забыт и заброшен, постепенно покрывался лишайниками и песком, уничтожался на хозяйственные нужды.

Яворницкий в конце 19 века зарисовал намного больше камней, чем можно найти сейчас (полагаю, недостающие камни покоятся в чьих-то фундаментах). И, тем не менее, потомки язычников и сегодня проводят там свои ритуалы. Центрального камня-алтаря давно нет, но внутри кромлеха видны остатки огнища. У входа установлен дубовый идол братьев Перуна и Ярило, символически подожженный с одной стороны. Кромлех отмечен на гуглокартах как "Храм семи врат". Он не охраняется, даже таблички "культурное наследие" нет. Просто безумно древнее строение в посадке робинии.

А еще это место дышит невероятной энергией! Такие же субъективные ощущения у меня возникали только в ланкийском Храме Зуба Будды, кромлехе под Форосом и в старом Иерусалиме. Но вокруг Храма семи врат было (оба раза, когда мы к нему приезжали) еще и объективное, заметное для всех явление: в радиусе 3-5 км природа будто жила с тройным усердием, цикады и птицы сливались в один оглушающий гул, луговые цветы пахли намного сильнее, чем в округе, привлекая облачка пчел. Ага, эгрегоры, тысячелетняя "намоленность" - даже меня, полуатеистку, прошибло...

Год назад я рассуждала: к сожалению, еще лет 10-20-50 и храм разграбят окончательно, если только кто-то из руководителей региона не сподобится заняться защитой объекта. Но сегодня мы увидели, что "цветок" приводили в порядок – вместо украденных валунов покоились новые гранитные глыбы, на одном из камней лежали "подарки богам", а очень проворный дедушка на велосипеде привез букет ароматных трав и оставил возле огнища. В любом случае, не поленитесь посвятить выходной день поездке к Кромлеху. Таких древних мест на планете очень не много...

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Мария КолповскаяМария Колповская
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