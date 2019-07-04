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Мелекино. Как живет курорт после начала войны

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Война существенно ударила по курортным поселкам, расположенным вдоль побережья Азовского моря в админграницах Донецкой области. Даже по сравнению с Бердянском, не говоря уж об Одесской области. Люди попросту боялись ехать туда, где, как им казалось, война идет совсем рядом. Но действительно ли отдыхать в Донецкой области – опасно? Что предлагают курорты на Азовском море в Донецкой области? И почему стоит хотя бы раз поехать туда в отпуск? Об этом – в нашем материале.

Одним из самых популярных курортов Донетчины всегда считался поселок Мелекино неподалеку от Мариуполя. Удивительно, но экологическая ситуация в находящемся чуть более чем в 20 км от промышленного Мариуполя поселке – одна из лучших на Донбассе. Чистое море, ухоженные песчаные пляжи, комфортные условия проживания за более чем умеренную плату и широкий выбор развлечений как для детей, так и для взрослых, всегда привлекал в Мелекино массу народа.

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Еще пять лет назад поселок Мелекино был переполнен отдыхающими. Сюда, в экологически чистый уголок Донецкой области, массово съезжались люди со всего Донбасса и даже из России. Приезжали не только в отпуск, но и на выходные. Ведь удивительной красоты природа, целебные грязи, богатая микроэлементами морская вода и пьянящий чистый воздух, пахнущий солью и степными травами, даже за уикэнд способны если не вылечить от болезней, то успокоить нервы - уж точно.

Мелекино. Как живет курорт после начала войны

dorogovkaz.com

Но с началом войны на Донбассе по вполне понятным причинам поток отдыхающих из Донецка и других оккупированных городов практически прекратился. Россиян теперь здесь тоже не встретишь.

Мелекино. Как живет курорт после начала войны

lovileto.com.ua

Отдыхающих же из мирных регионов Украины отпугивает кажущаяся близость зоны боевых действий.

На самом деле, война от Мелекино – далеко. Но, как говорится, у страха глаза велики – вот и ударили опасения украинцев с мирных территорий по некогда процветающему живописному курортному поселку.

Впрочем, постепенно отдыхающие начали возвращаться в Мелекино. На самом деле гостиниц в поселке не так много, поэтому даже в периоды, когда мест в них практически не остается, отдыхать на местных пляжах в поселке достаточно комфортно. По крайней мере, никаких столпотворений вы здесь не увидите.

Мелекино. Как живет курорт после начала войны

lovileto.com.ua

Существующие гостиницы, пансионаты и базы отдыха расположены так, что идти к морю даже от самых дальних из них, придется не дольше 5 минут размеренной ходьбы. Большинство же и вовсе расположены у самого берега моря. Рады тут и любителям отдыхать с палатками – в конце поселка есть большой дикий пляж. Отдых здесь – бесплатный. Правда, и никаких удобств здесь нет. Поэтому туристы за небольшую плату решают вопрос с душевыми и туалетами в ближайших базах отдыха. Там же можно договориться и о возможности питания.

Мелекино. Как живет курорт после начала войны

lovileto.com.ua

Цены на питание и развлечения в Мелекино всегда были демократическими. Остаются они таковыми и сейчас. Тем более, что, благодаря разнообразию кафе, магазинов и небольших ресторанчиков, выбор здесь есть всегда. Особенно удачным будет отдых в Мелекино с детьми: широкий выбор водных развлечений не даст малышам скучать, а теплое неглубокое море будет максимально комфортным для самых маленьких "туристов".

Тем более, что пляжи в поселке как-будто созданы для семейного отдыха – широкие, песчаные с пологим морским дном, также покрытым песком.

Мелекино. Как живет курорт после начала войны

Азовье Онлайн

Кстати, не скучно будет здесь и отдыхающим постарше: в сезон отпусков в поселке работает лунапарк и летний кинотеатр, проходят ночные дискотеки. При этом, в Мелекино можно найти условия для отдыха на любой вкус и кошелек: от пансионатов и отелей для VIP-отдыха до куда более скромных баз отдыха, где, тем не менее, предусмотрено все необходимое. То же самое касается и отдыха у "частников": здесь предусмотрены самые разнообразные комбинации, от недорогих скромных комнат с удобствами во дворе и общей кухонькой – до жилья класса люкс с дорогим ремонтом, хорошей бытовой техникой, бассейнами на территории и ресторанным питанием.

Мелекино. Как живет курорт после начала войны

rest.guru.ua

И самое главное: все, кто хоть раз побывал в Мелекино – непременно возвращаются сюда еще. Удивительное сочетание прекрасной природы, теплого моря и настоящего донбасского гостеприимства никого не оставляет равнодушным.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой областиЛетний отдыхОтдых
Место
Украина
Теги
отдыхцены на отдыхАзовское море
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