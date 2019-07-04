Мелекино. Как живет курорт после начала войны

Война существенно ударила по курортным поселкам, расположенным вдоль побережья Азовского моря в админграницах Донецкой области. Даже по сравнению с Бердянском, не говоря уж об Одесской области. Люди попросту боялись ехать туда, где, как им казалось, война идет совсем рядом. Но действительно ли отдыхать в Донецкой области – опасно? Что предлагают курорты на Азовском море в Донецкой области? И почему стоит хотя бы раз поехать туда в отпуск? Об этом – в нашем материале.

Одним из самых популярных курортов Донетчины всегда считался поселок Мелекино неподалеку от Мариуполя. Удивительно, но экологическая ситуация в находящемся чуть более чем в 20 км от промышленного Мариуполя поселке – одна из лучших на Донбассе. Чистое море, ухоженные песчаные пляжи, комфортные условия проживания за более чем умеренную плату и широкий выбор развлечений как для детей, так и для взрослых, всегда привлекал в Мелекино массу народа.

Еще пять лет назад поселок Мелекино был переполнен отдыхающими. Сюда, в экологически чистый уголок Донецкой области, массово съезжались люди со всего Донбасса и даже из России. Приезжали не только в отпуск, но и на выходные. Ведь удивительной красоты природа, целебные грязи, богатая микроэлементами морская вода и пьянящий чистый воздух, пахнущий солью и степными травами, даже за уикэнд способны если не вылечить от болезней, то успокоить нервы - уж точно.

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Но с началом войны на Донбассе по вполне понятным причинам поток отдыхающих из Донецка и других оккупированных городов практически прекратился. Россиян теперь здесь тоже не встретишь.

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Отдыхающих же из мирных регионов Украины отпугивает кажущаяся близость зоны боевых действий.

На самом деле, война от Мелекино – далеко. Но, как говорится, у страха глаза велики – вот и ударили опасения украинцев с мирных территорий по некогда процветающему живописному курортному поселку.

Впрочем, постепенно отдыхающие начали возвращаться в Мелекино. На самом деле гостиниц в поселке не так много, поэтому даже в периоды, когда мест в них практически не остается, отдыхать на местных пляжах в поселке достаточно комфортно. По крайней мере, никаких столпотворений вы здесь не увидите.

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Существующие гостиницы, пансионаты и базы отдыха расположены так, что идти к морю даже от самых дальних из них, придется не дольше 5 минут размеренной ходьбы. Большинство же и вовсе расположены у самого берега моря. Рады тут и любителям отдыхать с палатками – в конце поселка есть большой дикий пляж. Отдых здесь – бесплатный. Правда, и никаких удобств здесь нет. Поэтому туристы за небольшую плату решают вопрос с душевыми и туалетами в ближайших базах отдыха. Там же можно договориться и о возможности питания.

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Цены на питание и развлечения в Мелекино всегда были демократическими. Остаются они таковыми и сейчас. Тем более, что, благодаря разнообразию кафе, магазинов и небольших ресторанчиков, выбор здесь есть всегда. Особенно удачным будет отдых в Мелекино с детьми: широкий выбор водных развлечений не даст малышам скучать, а теплое неглубокое море будет максимально комфортным для самых маленьких "туристов".

Тем более, что пляжи в поселке как-будто созданы для семейного отдыха – широкие, песчаные с пологим морским дном, также покрытым песком.

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Кстати, не скучно будет здесь и отдыхающим постарше: в сезон отпусков в поселке работает лунапарк и летний кинотеатр, проходят ночные дискотеки. При этом, в Мелекино можно найти условия для отдыха на любой вкус и кошелек: от пансионатов и отелей для VIP-отдыха до куда более скромных баз отдыха, где, тем не менее, предусмотрено все необходимое. То же самое касается и отдыха у "частников": здесь предусмотрены самые разнообразные комбинации, от недорогих скромных комнат с удобствами во дворе и общей кухонькой – до жилья класса люкс с дорогим ремонтом, хорошей бытовой техникой, бассейнами на территории и ресторанным питанием.

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И самое главное: все, кто хоть раз побывал в Мелекино – непременно возвращаются сюда еще. Удивительное сочетание прекрасной природы, теплого моря и настоящего донбасского гостеприимства никого не оставляет равнодушным.

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