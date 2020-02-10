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11 февраля • обновлено в 00:07
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МАУ разрешили брать в салон самолета животных: украинцы откликнулись кото-флешмобом

3.3т
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В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) рассказали о нововведении для владельцев домашних животных – уже с 12 февраля хозяева смогут брать их в салон самолета.

Новостью поделился в Facebook президент авиакомпании Евгений Дихне, показав своих любимцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мы в МАУ очень любим животных. Эти энергетические целители окружают нас дома и на работе, наполняя жизнь невероятным теплом. С 12 февраля домашние любимцы с весом до 10 кг могут свободно путешествовать с МАУ в салоне самолета. Поэтому они также заслуживают отдельные фотопосты", – написал Дихне.

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МАУ разрешили брать в салон самолета животных

МАУ разрешили брать в салон самолета животных

"Знакомьтесь, это мои верные друзья Николас кот живет в офисе МАУ, ранее он был бездомным, но теперь он часть нашей большой авиационной семьи; Марсик и Буц мои домашние любимцы. Марсик скотиш фолд почтенного возраста 14 лет. Буц - мопс, ему летать нельзя. А кто живет с вами?" – добавил он.

Украинцы откликнулись в комментариях, показав фото со своими пушистыми друзьями.

МАУ разрешили брать в салон самолета животных: украинцы откликнулись кото-флешмобом
МАУ разрешили брать в салон самолета животных: украинцы откликнулись кото-флешмобом
МАУ разрешили брать в салон самолета животных: украинцы откликнулись кото-флешмобом
МАУ разрешили брать в салон самолета животных: украинцы откликнулись кото-флешмобом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин разрешил использовать на борту самолетов мобильный интернет.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Євгеній Дихне
Место
Украина
Тег
МАУ
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