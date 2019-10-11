Все секреты образовательной программы "Гимназия" AIR Гогольfest 2019

Второй раз в Виннице состоится не только AIR Гогольfest, но и образовательная программа "Гимназия", которая рассказывает о всем самом и актуальном в культуре. В программе – лекция основателя Гогольfest Владислава Троицкого об умении мечтать, гид театральной программой фестиваля от ее куратора – Андрея Палатного, все об украинском медиаискусстве от куратора Янины Пруденко, а также видеоспектакли, фильмы, блоги, ютуб-вечеринки и многое другое.

О том какой будет образовательная программа масштабного фестиваля современного искусства рассказывает куратор "Гимназии" Анастасия Евдокимова: "За год, пока мы не виделись, "Гимназия" выросла и изменилась! Мы нашли новые форматы и поняли, сколько всего фантастического о современной культуре хотим рассказать! главное – в каждом городе есть своя тема, которую за фестиваль зритель может составить как пазл и разобрать назад. Тема винницкой "Гимназии" – video on air. Видео в театре и визуальном искусстве, экскурсии отечественном ютубе, премьеры фильмов и многое другое. У нас будет два помещения Kinozala и Lecziyna и более 20 событий "Гимназии", которые покажут столько видео, что дышать станет свободнее ".

Фильмы днем и фильмы ночью

В Винницу едут две большие кинопремьеры – игровой фильм немецкого режиссера Оливера Мора "Benzin", в котором исполнительницей главной роли стала украинская актриса Екатерина Молчанова, известная зрителям по "Гуцулкой Ксенией" и "Уровнем черного". А также документальная трагикомедия Надежды Парфан "Поет Ивано-Франковск теплокоммунэнерго", которая накануне отопительного сезона лента воспринимается по-особому остро, а пение хора пробирает до костей. Обе работы поражают открытостью героев и честностью перед камерой, они поставят много вопросов, ответы на которые после просмотра помогут найти создатели фильмов.

Чем живет поколения молодых украинских кинематографистов? На этот вопрос даст ответ подборка победителей фестиваля "Киносмотр", который открывает и поддерживает новые имена. Формат понятен: просмотр 5 короткометражных фильмов-дебютов (среди которых игровой, документальный, анимационный, экспериментальный и гран-при), а также общение с режиссерами. Интересно, что фестиваль "Киносмотр" вырос с кинопрограммы киевского ГОГОЛЬFEST'а, в рамках которого с 2015 до 2017 объединения кинематографистов СУК (современное украинское кино) проводили конкурс "Золотой СУК".

Просветительская нотка "Гимназии" прозвучит благодаря документальному фильму режиссера Александра Фразе-Фразенка "Аквариум в море", которая рассказывает об украинской литературе за океаном: о Нью-Йоркской группе ее истории и их творчестве.

Ночной "Киноклуб" – традиционный для "Гимназии" формат, как и в прошлом году мы приглашаем посмотреть свежий украинский фестивальный короткий метр от ключевых режиссеров и режисерок, по которым хочется наблюдать. Это будут фильмы о любви, ненависти и самой жизни. Альтернатива кино ночью – ютуб-вечеринки! Смотрим клипы, слушаем хорошую музыку, отрываемся под хиты всех времен. В первый вечер подборку любимой музыки представит радио "Аристократы", во второй – "Территория го", когда лучше с YouTube найдет и предложит команда организаторов AIR Гогольfest.

Опера в кино

Вечером 18-го октября фестиваль открывает опера-реквием "IYOV" от Влада Троицкого и музыкальной формации NOVA OPERA, а сразу после ее завершения в ночном "Киноклубе" зрители увидят сразу две видеоверсии опер от создателей "IYOV" – футуристическую оперу "AEROPHONIA", которая открывала прошлогодний фестиваль PORTO FRANKO в городе Ивано-Франковск, а также спецдействие фестиваля Startup Гогольfest 2019 в Мариуполе – гранд-оперу "Νερό".

Все об анимации

Создатели тизера образовательной программы "Гимназия" харьковские аниматоры Яна Павловская и Александр Сироус объяснят, что такое анимация и откуда она берется, развеет мифы о том, что анимация – это только для детей и покажут, что 3 D мир – вокруг нас, просто мы этого не замечаем. А сразу после их лекции лучшую мировую анимацию своей конкурсной программы 2019-го года представит фестиваль LINOLEUM. Анимация с возрастным ограничением 16+ включает 12 фильмов на совершенно разные темы: от ощущения лета в детстве к проблемам современного потребления и иммиграции.

А что там с блогами?

Если вы хотите знать больше о стране, где живете, о людях, которые вокруг, и о местах, которые поражают, то вы однозначно сторонник медиапроекта Ukraиner. Об исследовательских экспедициях, новых рубриках, книге "Ukraиner. Страна изнутри" и премьере фильма, которая вот-вот появится в сети, расскажет координатор волонтеров Ukraиner София Анжелюк. А суперексклюзивом для посетителей AIR Гогольfest станет свежее еще не выпущеное видео от создателей проекта.

Для всех, кто следит за украинским YouTube, по клипам отечественных исполнителей и свежими альбомами – новый эпизод программы об украинских музыкантах "Рос на Бис" от блога о новой украинской музыке LiRoom и компании Uklon. Зрители AIR Гогольfest первыми увидят новое видеоинтервью и услышат комментарий о состоянии музыки сегодня от музыкального критика Артема Рисухин.

"Гимназия" production

"В этом году уже состоялось два фестиваля современного искусства, где участвовала образовательная программа "Гимназия" – Startup Гоголь fest в Мариуполе и Dni PRO Гоголь fest в Днепре, – делится куратор" Гимназии "Настя Евдокимова. – В рамках этих фестивалей появилось две альтернативные экскурсии по улицам и дворам, которые открывают что-то интересное как для самих горожан, так и для гостей. Одна из функций Гоголь fest – объединять художников и зрителей из разных уголков страны, поэтому в Виннице мы покажем спецпроекты "Гимназии" из Мариуполя и Днепра. Это будет допремьерный показ фильма об экскурсии-сторителлинг от философа Вано Крюгера, которую он провел в Мариуполе. Что происходило на этапе изучения философом Приазовья, с кем он встречался и как узнавал город. Философ Вано Крюгер и автор ленты – Сергей Киреев поделятся впечатлениями о городе на берегу Азовского моря. А также днепровский театр имени Ларса фон Триера покажет интерактивную экскурсию по Днепру по мотивам романа Виктора Домонтовича "Без почвы". Визуализировать город 30-х годов и создать коллаж реальностей романа помогут архивные материалы Днепропетровского национального исторического музея имени Дмитрия Яворницкого ".

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!