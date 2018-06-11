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Леонід Єзерський
Леонід Єзерський
МандрівникВсе статьи автора

Турист? Тоді все коштує удвічі дорожче

1.6тЧитать новость на украинском

Любов до В’єтнаму зав’язалась одразу по прильоту. Само собою вийшло, мимоволі та невимушено. Нам нічого й не довелося робити. Окрім лиш як втриматися, аби не облаяти працівників аеропорту. Ті кинули гітару друга як мішок зі сміттям на метри три, поки ми виходили з літака. Досадно, але ну як після такого втриматися від слізного безпорадного сміху. І втішних думок, що саксофон зі мною, а не поруч з можливо вже тріснутою гітарою. Вона для нього все – і хліб, і житло, і транспорт, і люди та історії. А тут – радісно привітали українських гостей в’єтнамці. Все відбувається в тебе на очах, а ти нічого не можеш зробити. Проте - гітара вціліла.

Власне майже увесь час у цій країні проходить на хвилі легкості. Більшою мірою – бо природа – гори, море, ріки, озера, водоспади, острова. Але люди – теж – привітні та дружелюбні. Однак буває часом, заходиш у придорожнє кафе далеко в горах, а там з-під столу дістають меню з цінами - три долари за тарілку супу. Коли така в столиці коштує вдвічі дешевше. Або кажеш ремонтнику мотоциклів про стукіт у задньому колесі. Він спочатку замінить вихлопну, бо виявиться, що і з нею не все гаразд. Припустить, що мотор треба розбирати. Ну і з третьої спроби замінить тормозні колодки і цим проблему вирішить.

Вперше за 20 місяців подорожую на мотоциклі. Було на ГОА в Індії, острові Панган у Тайланді та Балі в Індонезії мав мопеди. Але обмежений в часі й географічно. А тут – ціла країна перед тобою і три місяці перебування по візі. Власне перші два тижні – майже 1000 км – Ханой, острів Кат Ба, бухта Ха-Лонг, водопад Детіан, гірське озеро Ба Бе, серпантини, перевали і повернення в Ханой. З другом-мандрівником Юрієм Ткаченко. Так вже склалось, що разом побували в Туреччині, Тайланді, Малайзії, Індонезії, Камбоджі, Гонконзі, ну і В’єтнамі. А коли набридаємо один одному, роз’їжджаємось хто куди. Без домовленостей про наступну зустріч. Після Ханою я відправився близько 1000 км до Данангу сам. Власне наступні пости й будуть про красу природи Півночі та Центру вражаючого В’єтнаму. Отож – насолоджуйтеся вашою подорожжю!

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Автор
Леонід ЄзерськийЛеонід Єзерський
Тема
Путешествия в Азию
Источник
Источник:Facebook Леоніда Єзерського
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