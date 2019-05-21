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Сырая курица и фекалии в бассейне: туристка рассказала об ужасах отдыха на Менорке

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Разгневанная британка Франческа Хенли потребовала от туркомпании Tui UK полного возмещения стоимости путевки после того, как долгожданный семейный отпуск превратился в настоящий ужас.

В испанском отеле Marina Parc, который заявлен как 4*, туристов ожидали хлеб с плесенью, сырые блюда, забрызганные птичьим пометом лежаки, небезопасные грязные водные горки и бассейн с человеческими испражнениями, пишет The Sun.

Франческа Хенли с семьей

Франческа Хенли с семьей

Путешественники назвали свою поездку на Менорку "адским отпуском", который обошелся им в 1,6 тысяч фунтов стерлингов (около 55 тысяч гривен).

По словам женщины, на этом курорте в городе Ареналь-ден-Кастель отдыхающих кормили хлебом с плесенью, а еды было недостаточно, чтобы наесться. Кроме того, напитки часто заканчивались, и персонал наливал воду в емкости для кока-колы.

Сырая курица и фекалии в бассейне: туристка рассказала об ужасах отдыха на Менорке

Также женщину ударило током, когда она воспользовалась автоматом с горячими напитками. И даже этого еще не все… Самое страшное, что она обнаружила в своем адском отеле – это человеческие фекалии в бассейне.

По словам Франчески, аквапарк отеля не функционировал полностью, а некоторые горки были настолько грязными, что казалось, буд-то воду там не меняли в течение года.

Сырая курица и фекалии в бассейне: туристка рассказала об ужасах отдыха на Менорке

Все прелести Marina Parc Hotel женщина старалась фотографировать, чтобы потом придать огласке обнаруженные факты. Так, она опубликовала сырую внутри курицу, которой кормили гостей отеля, а также хлеб сомнительного качества.

Сырая курица и фекалии в бассейне: туристка рассказала об ужасах отдыха на Менорке
Сырая курица и фекалии в бассейне: туристка рассказала об ужасах отдыха на Менорке

"Когда я увидела это, мне стало противно. Мы каждый день продолжали жаловаться представителям туркомпании и говорили, что нельзя давать людям такую еду, это может быть очень опасно", - отметила туристка.

Другие отдыхающие в этом отеле также жаловались, что их мясные блюда сырые.

Франческа добавила, что такой ужасной едой не кормят даже заключенных в тюрьмах.

Поскольку они с мужем при покупке тура выбрали систему "все включено", то они не предусмотрели достаточных средств для питания в ресторанах вне отеля. Кроме того, Marina Parc Hotel оказался настолько отдален от городской инфраструктуры, что купить что-то в магазине тоже оказалось проблемой. Чтобы не отравиться, но и не голодать, всей семье в течение недели пришлось питаться только чипсами и булочками.

Сырая курица и фекалии в бассейне: туристка рассказала об ужасах отдыха на Менорке

В аквапарке отеля семью ждал еще один неприятный сюрприз.

"Лежаки в аквапарке были ужасные, покрытые плесенью и птичьим пометом. В день открытия дно горок было грязным, на них были ветки и вся оставшаяся вода с прошлого года, это было отвратительно. Однажды в бассейне обнаружили детскую какашку, поэтому им пришлось закрывать бассейн на несколько часов. А на полу в аквапарке была каша. Несколько высоких горок не работали, на них просто висела цепочка, которую мог обойти ребенок и упасть с 15-метровой высоты", - с негодованием рассказала Франческа.

Сырая курица и фекалии в бассейне: туристка рассказала об ужасах отдыха на Менорке

Туроператор Tui UK в связи со сложившейся ситуацией сообщил, что регулярно проводит аудит своих гостиниц в отношении здоровья и безопасности, включая гигиену.

отель Marina Parc

отель Marina Parc

Менорка — один из Балеарских островов, который расположен в Средиземном море, принадлежит Испании. Назван так, потому что он меньше, чем соседний остров Мальорка.

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