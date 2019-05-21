Сырая курица и фекалии в бассейне: туристка рассказала об ужасах отдыха на Менорке

Разгневанная британка Франческа Хенли потребовала от туркомпании Tui UK полного возмещения стоимости путевки после того, как долгожданный семейный отпуск превратился в настоящий ужас.

В испанском отеле Marina Parc, который заявлен как 4*, туристов ожидали хлеб с плесенью, сырые блюда, забрызганные птичьим пометом лежаки, небезопасные грязные водные горки и бассейн с человеческими испражнениями, пишет The Sun.

Франческа Хенли с семьей

Путешественники назвали свою поездку на Менорку "адским отпуском", который обошелся им в 1,6 тысяч фунтов стерлингов (около 55 тысяч гривен).

По словам женщины, на этом курорте в городе Ареналь-ден-Кастель отдыхающих кормили хлебом с плесенью, а еды было недостаточно, чтобы наесться. Кроме того, напитки часто заканчивались, и персонал наливал воду в емкости для кока-колы.

Также женщину ударило током, когда она воспользовалась автоматом с горячими напитками. И даже этого еще не все… Самое страшное, что она обнаружила в своем адском отеле – это человеческие фекалии в бассейне.

По словам Франчески, аквапарк отеля не функционировал полностью, а некоторые горки были настолько грязными, что казалось, буд-то воду там не меняли в течение года.

Все прелести Marina Parc Hotel женщина старалась фотографировать, чтобы потом придать огласке обнаруженные факты. Так, она опубликовала сырую внутри курицу, которой кормили гостей отеля, а также хлеб сомнительного качества.

"Когда я увидела это, мне стало противно. Мы каждый день продолжали жаловаться представителям туркомпании и говорили, что нельзя давать людям такую еду, это может быть очень опасно", - отметила туристка.

Другие отдыхающие в этом отеле также жаловались, что их мясные блюда сырые.

Франческа добавила, что такой ужасной едой не кормят даже заключенных в тюрьмах.

Поскольку они с мужем при покупке тура выбрали систему "все включено", то они не предусмотрели достаточных средств для питания в ресторанах вне отеля. Кроме того, Marina Parc Hotel оказался настолько отдален от городской инфраструктуры, что купить что-то в магазине тоже оказалось проблемой. Чтобы не отравиться, но и не голодать, всей семье в течение недели пришлось питаться только чипсами и булочками.

В аквапарке отеля семью ждал еще один неприятный сюрприз.

"Лежаки в аквапарке были ужасные, покрытые плесенью и птичьим пометом. В день открытия дно горок было грязным, на них были ветки и вся оставшаяся вода с прошлого года, это было отвратительно. Однажды в бассейне обнаружили детскую какашку, поэтому им пришлось закрывать бассейн на несколько часов. А на полу в аквапарке была каша. Несколько высоких горок не работали, на них просто висела цепочка, которую мог обойти ребенок и упасть с 15-метровой высоты", - с негодованием рассказала Франческа.

Туроператор Tui UK в связи со сложившейся ситуацией сообщил, что регулярно проводит аудит своих гостиниц в отношении здоровья и безопасности, включая гигиену.

отель Marina Parc

Менорка — один из Балеарских островов, который расположен в Средиземном море, принадлежит Испании. Назван так, потому что он меньше, чем соседний остров Мальорка.

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