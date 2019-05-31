На сказочном острове объявили вакансию мечты: но есть загвоздка

В графстве Корнуолл на острове Сейнт-Майкл-Маунт открыта вакансия садовника, который на время своей работы получит дом у побережья Атлантического океана.

Об этом сообщает Mirror.

На "сказочном" острове ищут садовника для замка, который, работая в саду, "будет проворным, как козел", так как претендента на должность ожидает сложная и кропотливая работа.

Потенциальный работник получит в свое распоряжение дом с террасой в викторианском стиле с несколькими комнатами с видом на замок и побережье. Также главному садовнику полагается зарплата в 28 тысяч фунтов стерлингов.

Туристы и поклонники достопримечательностей назвали данную вакансию "работой мечты"

"Какая потрясающая работа!"; "Кто бы не получил эту работу, тот настоящий счастливчик", - пишут в отзывах на вакансию.

Впрочем, в описании должности речь идет о том, что садоводство на скале посреди моря – не для слабонервных.

Кроме того, существуют вакансии менеджера острова и управляющего замком. За выполнение функций менеджера, в обязанности которого входит управление всем хозяйством на острове, обещают до 30 тысяч фунтов.

Последний день подачи резюме на вакансии – 7 июня.

Между тем невероятное предложение "работы мечты" появилось на Ямайке, где ранее один из баров находился в поиске бармена.

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