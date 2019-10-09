Харьков зажигает огни: что ждет посетителей Фестиваля гигантских китайских фонарей

На выходных в городском Летопарке стартовал красочный Фестиваль

гигантских китайских фонарей. Вечером для посетителей зажгли более 30 световых инсталляций, среди которых: сады панд, оленей и райских птиц, красочные фигуры розовых фламинго и восточных слонов, аллея влюбленных и многое другое. Любимцем гостей фестиваля стал 40-метровый огнедышащий дракон.

В первый день Фестиваля в Харькове начался сильный ливень, но это не помешало посетителям насладиться яркими инсталляциями и развлекательной шоу-программой. Наоборот, статистика посещений показала, что Харьков долго ждал выставку в своем городе. По словам организаторов, большой интерес к событию побудил их пересмотреть график работы фестиваля. Если первоначально планировалось проводить фестиваль только по пятницам и выходным, то с 11 октября его можно будет увидеть в любой день:

"Первые дни показали, что желающих посетить всемирно известный фестиваль оказалось чуть больше, чем мы планировали. Выяснилось, что многие люди приезжают к нам из других городов и регионов, что приятно радует. И поскольку не все желающие могут к нам попасть в выходные дни, было принято решение открывать двери Летопарка каждый день",- рассказывает организатор фестиваля Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event.

По его словам, успех выставки обусловлен масштабностью, размахом и своей новизной. Кроме команды организаторов, над всеми инсталляциями работали также специально приглашенные специалисты из Китая. Во время монтажа было использовано более 20 тысяч лампочек и 2,5 километров шелка, а сама установка длилась около двух недель.

Отметим также, что наша страна стала первой в Восточной Европе, где проходит такой необычный праздник огней и света.

Фестиваль продлится до 3 ноября. Кроме световых инсталляций гостей фестиваля ждет захватывающая шоу-программа, выступления украинских и китайских артистов, фаер-шоу и тематические мастер-классы.

Входной билет на фестиваль обойдется для взрослых 150 гривен, детский от 7 до 14 лет - 100 грн, для детей до 7 лет - бесплатно.

Где: Летопарк, ул.Сумская,81 (парк Горького)

Время работы: 18.00- 23.00

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