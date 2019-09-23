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23 сентября • обновлено в 16:58
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Гигантский дракон, отважные самураи и сказочные фламинго: в Харьков едет всемирно известный китайский фестиваль

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С 4 октября в Харькове стартует международный "Фестиваль гигантских китайских фонарей", который уже успел покорить 40 стран мира, в том числе и Украину. Фестиваль будет проходить каждую пятницу и в выходные дни на территории парка для всей семьи "Летопарк".

Гигантский дракон, отважные самураи и сказочные фламинго: в Харьков едет всемирно известный китайский фестиваль

Мероприятие с большим успехом прошло в Киеве и Одессе, а теперь и харьковчанам выпала возможность украсить свой инстаграм яркими селфи на фоне уникальных светящихся фигур. Гостей фестиваля ждут сады панд, оленей и райских птиц, красочные фигуры розовых фламинго - всего 30 гигантских световых инсталляций, которые раскрывают историю и культуру таинственного Китая. Центральной фигурой выставки станет 40-метровый огнедышащий дракон.

Гигантский дракон, отважные самураи и сказочные фламинго: в Харьков едет всемирно известный китайский фестиваль

Организаторы фестиваля объясняют, что это не запуск небесных фонариков, которые негативно влияют на окружающую среду, а совершенно безвредные инсталляции из шелка, светящиеся в темноте:

Гигантский дракон, отважные самураи и сказочные фламинго: в Харьков едет всемирно известный китайский фестиваль

"Над всеми инсталляциями работали специально приглашенные специалисты из Китая, а также команда организаторов фестиваля в Украине. Во время монтажа было использовано более 15 тысяч лампочек и 2,5 километров шелка, а сама установка длилась около двух недель", - рассказывает организатор фестиваля Денис Погорелко, руководитель компании Grand Event.

По его словам, решение провести фестиваль в Харьков обусловлено его успехом в других городах страны: "Мы получили множество позитивных отзывов от наших гостей и еще столько же сообщений, в которых украинцы выразили желание посетить фестиваль в своем городе. Очень надеемся, что в Харькове полюбят мероприятие, а Летопарк превратится в любимую фотолокацию для взрослых и детей".

Гигантский дракон, отважные самураи и сказочные фламинго: в Харьков едет всемирно известный китайский фестиваль

Фестиваль продлится до 3 ноября. Кроме световых инсталляций гостей фестиваля ждет захватывающая шоу-программа, выступления украинских и китайских артистов, фаер-шоу, тематические мастер-классы, а также возможность продегустировать блюда традиционной китайской кухни и побывать на настоящей чайной церемонии.

Входной билет на фестиваль обойдется для взрослых 150 гривен, детский от 7 до 14 лет - 100 грн, для детей до 7 лет - бесплатно.

Где: Летопарк, ул.Сумская,81 (парк Горького)

Время работы: 18.00- 23.00

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Место
Украина Харьков
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