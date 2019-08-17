Где под Одессой чистое море: названы малоизвестные курорты

В сезон наиболее популярные морские курорты Одесской области – сама Одесса, Затока и Каролино-Бугаз – переполнены людьми. Не слишком чистые пляжи и высокие цены отпугивают отдыхающих.

Альтернатива – отъехать чуть дальше от Одессы, но ближе к чистому морю и природе. О трех малоизвестных курортах на Черном море в эфире ObozTV рассказал главный редактор Национального туристического портала Андрей Тычина.

Тычина напомнил, что Черноморское побережье в Одесской области растянулось на более чем 200 км.

"И найдется место, где можно с комфортом и безопасно в чистой воде отдохнуть", – заверил он.

Черноморск

"В первую очередь я бы обратил внимание на город Черноморск, бывший Ильичевск, – посоветовал Тычина. – У города портовый имидж, но в последние годы он прикладывает много усилий, чтобы позиционировать себя как морской курорт, где можно отдыхать на пляжах и где есть чистая морская вода".

Эксперт обратил внимание, что городской пляж Черноморска в 2019 году получил "Голубой флаг" – своеобразный международный сертификат качества морской воды и пляжной инфраструктуры. Таких пляжей в Украине в этом году всего 16.

Пляж в Черноморске kirillovka.ks.ua

Лебедевка

Еще одно замечательное место – село Лебедевка в Татарбунарском районе, расположенное примерно в 120 км от Одессы.

"Там лес прямо к берегу подступает. Такое сочетание леса и моря создает особенный микроклимат", – рассказал Тычина.

Впрочем, он отметил и некоторые нюансы отдыха в Лебедевке: "Там специфический берег. Специфический пляж под песчаным обрывом. Немного опасно, если не соблюдать определенных правил. Например, с детьми я бы не советовал туда ехать".

Пляж в Лебедевке kirillovka.ks.ua

Приморское (Килийский район)

"Очень интересный вариант – самый отдаленный морской курорт Одещины, Приморское Килийского района", – поделился Тычина.

"Во-первых, очень чистое море. Вокруг никаких нет больших предприятий или портов, это фактически территория Дунайского атмосферного заповедника", – пояснил он.

Кроме того, напомнил эксперт, рядом с Приморским расположено знаменитое Вилково, куда можно съездить на экскурсию.

"Еще можно съездить в Дунайские плавни к нулевому километру, познакомиться с культурой липован – староверов, которые там проживают. Очень колоритный городок", – заключил он.

Пляж в Приморском Килийского района dumskaya.net

OBOZREVATEL напоминает, что время отдохнуть в 2019 году еще остается – синоптики прогнозируют в августе и сентябре "бархатный сезон" на юге Украины.

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