Девушка разбила древнюю статую ради лайков и разозлила сеть

Модель Юлия Слонска, используя молоток, разбила бесценную 200-летнюю статую в Варшаве.

Девушка ожидала, что этот поступок увеличит количество ее подписчиков в соцсети.

Видеозапись показывает момент, когда польская модель берет молоток и разбивает им скульптуру ангела в Варшавском парке.

В шестисекундном ролике девушка сначала смотрит в камеру, а затем резкими ударами уродует произведение искусства.

Действия модели снимала ее подруга.

Пользователи Твиттера не нашли на видео ничего смешного. Кроме того, многие посчитали, что Слонска совершила глупый и безмозглый поступок, за который она должна понести наказание.

"Я надеюсь, что полиция навестит ее уже завтра в 6:00 утра", "Ей место в тюрьме", "Совершить преступление сняв его на видео и выложить на всеобщее обозрение! Как можно быть такой тупой?", - гневно отреагировали на поступок девушки зрители.

После скандала с моделью перестал сотрудничать польский онлайн-банк mBank, в рекламе которого она участвовала.

Юлия Слонска

Между тем Слонска выразила сожаление по поводу своего вандализма.

Юлия Слонска

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