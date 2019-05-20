Девушка разбила древнюю статую ради лайков и разозлила сеть

Модель Юлия Слонска, используя молоток, разбила бесценную 200-летнюю статую в Варшаве.
Девушка ожидала, что этот поступок увеличит количество ее подписчиков в соцсети.
Видеозапись показывает момент, когда польская модель берет молоток и разбивает им скульптуру ангела в Варшавском парке.
В шестисекундном ролике девушка сначала смотрит в камеру, а затем резкими ударами уродует произведение искусства.
Действия модели снимала ее подруга.
Пользователи Твиттера не нашли на видео ничего смешного. Кроме того, многие посчитали, что Слонска совершила глупый и безмозглый поступок, за который она должна понести наказание.
"Я надеюсь, что полиция навестит ее уже завтра в 6:00 утра", "Ей место в тюрьме", "Совершить преступление сняв его на видео и выложить на всеобщее обозрение! Как можно быть такой тупой?", - гневно отреагировали на поступок девушки зрители.
После скандала с моделью перестал сотрудничать польский онлайн-банк mBank, в рекламе которого она участвовала.
Юлия Слонска
Между тем Слонска выразила сожаление по поводу своего вандализма.
Юлия Слонска
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