Дешево и классно: 5 недорогих направлений, куда можно поехать зимой-2020

Отличным способм отметить Новый год 2020 будет путешествие. Причем для этого не обязательны крупные затраты – есть места для отдыха, доступные среднестатистичному украинцу.

OBOZREVATEL подготовил топ-5 направлений для поездки на новогодние праздники, билеты куда обойдутся не дороже, чем в 300 евро.

1. Греция, Афины

tourprom.ru

Перелет в Афины и обратно будет стоить от 4 тысяч гривен. И, хотя зимой здесь не покупаешься, но температура воздуха в Афинах идеальна для прогулок и знакомства с достопримечательностями. В городе богов вас встретят традиционные Рождественские базары, разнообразные концерты на площадях и в торговых центрах, греческая музыка и атмосфера праздника.

2. Израиль, Тель-Авив

Varlamov.ru

Слетать в Тель-Авив обойдется в сумму от 5,6 тысячи гривен. Новый год здесь празднуют в другое время года, но зимой Израиль тоже любит повеселиться: к вашим услугам достопримечтальности, дискотеки, бары, шопинг с распродажами. Кроме того, зимой здесь сравнительно теплая погода.

3. Испания, Аликанте

pixabay.com

Аликанте на юге Испании считается самым дружелюбным городом в стране, который славится приветливыми людьми. Кроме того, практически в любое время года в Аликанте тепло и солнечно. Билет в обе стороны сюда будет стоить от 6 тысяч гривен.

4. Кипр

Церковь Святого Лазаря, православный храм IX века omnesolum.livejournal.com

Зимы на Кипре мягкие и солнечные. А в городе Ларнака можно прогуляться и ознакомиться с историческими достопримечательностями. Здесь вас ждут множество ресторанчиков, архитектура и красивая природа. Перелет обойдется в сумму от 3,5 тысячи гривен в две стороны.

5. Турция, Стамбул

pixabay.com

Под Новый год в Турции наступает лучшее время для тех, кто увлекается историей. В их распоряжении – храмы, дворцы, музеи, причем туристических очередей практически нет. Кроме того, зимой в Турции наступает любимое время шопоголиков – распродажи, благодаря которым дизайнерские вещи можно купить по смешной цене. Перелет в обе стороны будет стоить от 4 тысяч гривен.

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