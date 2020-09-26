Куда поехать в Украине осенью 2020: 10 самых популярных направлений для отдыха

Осень – пора для новых путешествий. Когда город окутывают светло-желтые листья и нет изнуряющей жары, многие задумываются о поездках и отдыхе, а так как границы для украинцев остаются по-прежнему закрытыми по большинству направлений, в этом году особой популярностью будут пользоваться осенние уикэнды по Украине.

Чтобы насладится потрясающими пейзажами и проникнуться особенной атмосферой местности необязательно выезжать за границу. Изучать достопримечательности можно и в своей стране. OBOZREVATEL рассказывает, куда стоит поехать этой осенью в Украине.

Винница

Маленький, уютный городок в Украине идеально подойдет для путешествия осенью. Винница славится не только своими известными музыкальными фонтанами, но и красивыми пейзажами. Например, национальный музей-усадьба имени Н.И Пирогова, а также парк Горького идеально подойдут как локация для красивых осенних фотографий. Любителям архитектуры понравится прогуляться по центральной улице города, а ценители искусства будут в восторге от краеведческого музея и планетария.

"Рекомендуем посетить кафе-музей "Пан Заваркин и сын", костел Пресвятой Девы Марии Ангельской. Обратите внимание на музей трамвая. Также следует побывать в современном музее авто-вело-фото-теле-радио. Кроме того, в Виннице интересный музей моделей транспорта", – рассказали изданию OBOZREVATEL в одном из популярных турагентств.

Чернигов

Еще один, не менее популярный город в Украине, который заслуживает внимания этой осенью – Чернигов. Многим путешественникам нравится этот городок за красивую архитектуру и пейзажи. К тому же в Чернигове есть свой светомузыкальный фонтан. Для осенних пикников можно отправиться на реку Десну, а сделать красивые селфи рекомендуем на Красной площади.

"В Чернигове внимание привлекает Спасо-Преображенский собор, Борисоглебский собор, Антониевы пещеры", – рассказал известный туроператор.

Батурин

Окунуться в историю и побывать на родине казаков можно в интересном городе Батурин, который расположенный в Черниговской области. Здесь понравится тем, кто любит древние памятки и готов целый день посвятить прогулкам по знаковым местам. Одна из знаменитых достопримечательностей – цитадель Батуринской крепости, из которой открывается красивый вид на реку Сейм. Не менее популярный объект Батурина – дворец Кирилла Разумовского. Узнать историю города можно в местном археологическом музее и в национальном историко-культурном заповеднике "Гетманская столица".

Умань

Осенью многие рекомендуют посетить одну из самых красивых туристических локаций Украины – Софиевский парк, который находиться в Умане (Черкасская область). Это место отлично подойдет для романтических свиданий.

"Тем, кто уже бывал в Софиевском парке, рекомендуем посетить новый современный сквер Новая Софиевка в стиле единственного в Восточной Европе фэнтези-парка. Посетители смогут увидеть уникальные композиции и арт-объекты, где мир украинской культуры и мифологии сочетается с миром древнего Востока", – рассказали изданию OBOZREVATEL в турагентстве.

Также Умань славится своим светомузыкальным фонтаном под названием "Перлина кохання". Ценителям искусства приглянутся краеведческий и художественный музеи города.

Сходница

Сходница – идеальное место для тех, кто хочет уединиться с природой. Эта локация манит многих путешественников не только своим горным воздухом, карпатским ландшафтом, но и своей историей. Одна из самых главных достопримечательностей Сходницы – Тустань – впечатляющая крепость, построенная из больших камней. Походить по пещерам и прикоснуться к истории можно в Национальном парке "Бескиды". К тому же, в Сходнице можно еще и подлечиться, повысить иммунитет осенью, поскольку там находятся целебные минеральные воды и грязи..

Трускавец

Красивые пейзажи и окрестности Трускавца позволят отдохнуть после офисов и шума мегаполисов. Здесь есть места, где можно спокойно побыть наедине с самим собой и подумать о жизни. Так, например, в ландшафтном парке "Подгорье" можно устроить пикник с друзьями, а в "Курортном" сквере полюбоваться местными растениями. Любителям архитектуры понравится часовня святого Пантелеймона, у которого местные просят о скорейшем выздоровлении. Здешняя визитная карточка – минеральные воды Трускавца.

Тур по замкам Закарпатской области

Прикоснуться к уникальному историческому наследию Закарпатья можно посетив самые знаковые замки области. Для путешествия осенью по региону стоит запастись не только хорошей физической подготовкой, но и гаджетами для съемок красивых пейзажей и, конечно же, хорошим настроением.

Свой тур лучше начинать с самых популярных локаций: замок "Паланок" в Мукачеве, замок любви – "Сент-Миклош", расположенный в селе Чинадиево, замок графов Шенборнов на территории санатория "Карпаты", Ужгородский замок, Середнянский замок, который находиться в селе Середне, а также Невицкий замок возле села Каменица.

Львов и его окраины

Прогуляться осенью по старым дворикам, отведать вкусный кофе и шоколад можно в популярнейшем среди туристов городе Украины – Львове. Это место особенно пользуется спросом осенью, поскольку там царит атмосфера уютных кафешек с ароматными напитками, которые согреют любого туриста в прохладную пору года. Львов богат на невероятную архитектуру и красивые храмы, которые напоминают старые города Европы. Места, которые обязательно нужно посетить каждому во Львове:

площадь Рынок;

площадь возле Львовского национального академического театра оперы и балета;

гора "Высокий замок";

городская ратуша;

часовня Боимов;

дворец Потоцких;

Лычаковское кладбище.

Туристам, которые устали от банальных маршрутов, стоит посетить окраины Львова. Так, например, поселок Подкамень привлечет внимание Доминиканским собором в прошлом, а ныне Монастырем происхождения Дерева Креста Господнего, а в селе Розгирче следует побывать на окраинах известного наскального монастыря. В городах Дрогобыч и Стрый можно насладиться приятными прогулками по старинным улочкам.

Моршин

Этот город ежегодно завлекает в свои санатории тысячи украинцев. Многие едут в Моршин не только поправить свое здоровье минеральными водами, но и просто насладиться природой. Кроме бювета, также Моршин славится своим знаменитым зоопарком. А отдохнуть от города и суматохи можно на известной пейзажной аллее.

Аскания-Нова

Чтобы прикоснуться к красоте неприкосновенной природы, достаточно посетить известный биосферный заповедник Аскания-Нова. Такой вариант отдыха подойдет тем, кто ищет уединения. В Аскании-Нове есть свой зоопарк, где можно встретить различные редкие виды животных. Также стоит прогуляться возле водоема, где часто обитают необычные птицы и посетить дендропарк, чтобы изучить новые виды растений.

Для тех, кто в поисках чего-то нового, в Аскании-Нове есть вариант отправиться на сафари. Можно прокатится на микроавтобусе по степи и вблизи посмотреть на оленей, верблюдов, бизонов и других, не менее интересных животных.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Трускавец расширяет горизонты. Теперь в регионе предлагают новый отдых для всех.