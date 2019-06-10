Женщина случайно открыла аварийный выход в самолете, перепутав с туалетом

Рейс из Манчестера в Исламабад компании Pakistan International Airlines отложили на 8 часов из-за того, что одна из пассажирок уже после того, как самолет был готов ко взлету, пошла в туалет но вместо этого открыла дверь аварийного выхода.

О курьезном случае узнало издание The Independent.

Пилоты подготовились взлетать, включились сигналы пристегнуть ремни безопасности. Но одной пассажирке очень срочно захотелось в туалет.

Женщина быстро встала со своего места, пошла в туалет и случайно открыла не дверь туалета, а смежную с ними, предназначенные для аварийной эвакуации с помощью надувного трапа.

Вылететь пассажирам удалось только в 5 утра.

В авиакомпании взялись расследовать инцидент и призвали пассажиров следовать инструкциям по технике безопасности – чтобы больше из-за желания одного пассажира не страдали другие.

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