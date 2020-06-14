За что могут не впустить в другую страну: названы основные причины

В Украине 15 июня планируется открыть международное авиасообщение с рядом стран. Первыми из них могут стать Азербайджан, Болгария, Грузия, Турция и Кипр. При этом возобновление авиаперелетов совершенно не означает, что украинцы свободно смогут попасть в желаемую страну.

Из-за пандемии коронавируса во многих государствах планируется введение дополнительных мер контроля при пересечении границы иностранным гражданином. Помимо того, за соблюдением уже привычных мер предосторожности при паспортном контроле также ожидаемо будут следить тщательнее. OBOZREVATEL рассказывает, что может послужить причиной для отказа въезда в страну для украинцев.

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Паспорт

Первое, что стоит проверять перед поездкой за границу – состояние паспорта. Во-первых, для въезда практически в любую страну необходимо, чтобы был запас срока действия документа не менее, чем полгода на момент посещения.

Также стоит исследовать внешнее состояние загранпаспорта – он не должен быть поврежденным, потертым. Нужно следить за тем, чтобы с первой страницы не отходила ламинирующая пленка, а также не было повреждений фотографии или визы. Также важно обращать внимание на штампы о въезде и выезде в других странах (отсутсвие одного из них может стать проблемой при следующем путешествии.

Информатор

Страховка

Медицинская страховка должна быть у каждого туриста. Вы можете приобрести ее непосредственно на период поездки, или же долговременный вариант. Так, зачастую страховка – сугубо формальность, однако без нее невозможно получить любую визу. Во время паспортного контроля страховку могут проверить в любой момент, и если ее не окажется – во въезде в страну вам откажут.

В Европе, а особенно странах Балтики и Скандинавии наличие страховки проверяют в аэропорту практически у каждого туриста.

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Отметки недружественных стран

Визовая история является важным фактором для разрешения или отказа на въезд другое государство. Так, иногда штампы о посещении некоторых стран могут усложнить последующую поездку, или вообще стать причиной для запрета на въезд.

К примеру, после посещения египетских курортов (за исключением полуострова Синай), практически невозможно попасть в Израиль. И даже если вам повезет и вас пропустят в страну, перед этим вы пройдете длительный и сложный допрос.

Таких случаев довольно много: посетив Абхазию или Южную Осетию – скорее всего, вам откажут во въезде в Грузию. Посетив Азербайджан, у вас могут возникнуть сложности с поездкой в Армению (или наоборот). Не "дружны" между собой Греция и Северный Кипр, Иран и США.

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Штрафы и алименты

Штрафы и уклонение от уплаты алиментов или других выплат является также важным критерием на границе. При чем в случае с большими задолженностями вас, скорее всего, не просто не впустят в другую страну, но и не выпустят даже из Украины. Потому важно проверять все банковские операции, счета и следить за тем, все ли задолженности погашены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с пятницы, 5 июня, возобновилось авиасообщение, в рамках которого регулярные рейсы снова осуществляются в пределах страны.

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