Ведущая "Орла и Решки" показала экстремальное развлечение в Эфиопии

Команда украинского шоу "Орел и Решка" отправилась в африканскую Эфиопию, где познакомилась с местными жителями и опасными животными. Так, ведущая проекта Василиса Хвостова даже поплавала в паре метров от нильских крокодилов и бегемотов.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала". Отмечается, что девушка потратила половину своего бюджета, чтобы осуществить экстремальную поездку на лодке по озеру Чамо. Девушка поделилась своими эмоциями от увиденного (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Озеро Чамо – одно из крупнейших в Эфиопии. Здесь меня ждала встреча с самыми опасными животными Африки – нильскими крокодилами и бегемотами. На первый взгляд кажется, что бегемот – это свинка, которая робко выглядывает из воды. Но на самом деле – это машина-убийца с огромной пастью и зубами. Они могут, например, защищая своих детей, перевернуть туристическую лодку и перекусить людей пополам", – рассказала ведущая шоу.

К слову, увидев нильского крокодила, который проплывал лишь в нескольких метрах от лодки, Василиса Хвостова так испугалась, что у нее началась истерика.

"А потом мы увидели большого и ужасного нильского крокодила. Он похож на динозавра. Размеры впечатляют – как наш шестиметровая лодка! Говорят, что крокодилы совсем не любят гостей на своей территории. По статистике, ежегодно нильские крокодилы убивают тысячи людей", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий реалити "У кого більше?" и тревел-блогер Максим Узол рассказал, как провез несколько листков коки в Украину. Так, по словам мужчины, произошло это случайно.