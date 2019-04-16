В Японии произошло извержение опасного вулкана: первое фото

На юго-востоке Японии произошло извержение вулкана Асо.

Об этом сообщило издание The Asahi Shimbum. Инцидент произошел в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю.

Отмечается, что Асо считается одним из самых крупных вулканов в стране .Из его кратера на несколько десятков метров вверх поднимается столб белого дыма. По данным главного метеорологического управления Японии, дым и пепел из кратера вулкана, расположенного в префектуре Кумамото, поднялись на высоту около 200 метров, ветром их отнесло на северо-запад.

Скриншот с метеорологического сайта Японии

Метеорологи предупредили об опасности приближения к кратеру Накадакэ-1 ближе, чем на 1 километр. Сообщений об ущербе или пострадавших пока не поступало.

В 130 километрах от него находится АЭС "Иката".

Вот как выглядел вулкан во время предыдущих извержений:

Japan Guide

Japan Guide

Japan Guide

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