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/Журнал

В Японии произошло извержение опасного вулкана: первое фото

1.1тЧитать материал на украинском

На юго-востоке Японии произошло извержение вулкана Асо.

Об этом сообщило издание The Asahi Shimbum. Инцидент произошел в юго-западной префектуре Кумамото на острове Кюсю.

Отмечается, что Асо считается одним из самых крупных вулканов в стране .Из его кратера на несколько десятков метров вверх поднимается столб белого дыма. По данным главного метеорологического управления Японии, дым и пепел из кратера вулкана, расположенного в префектуре Кумамото, поднялись на высоту около 200 метров, ветром их отнесло на северо-запад.

В Японии произошло извержение опасного вулкана: первое фото

Скриншот с метеорологического сайта Японии

Метеорологи предупредили об опасности приближения к кратеру Накадакэ-1 ближе, чем на 1 километр. Сообщений об ущербе или пострадавших пока не поступало.

В 130 километрах от него находится АЭС "Иката".

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Вот как выглядел вулкан во время предыдущих извержений:

В Японии произошло извержение опасного вулкана: первое фото

Japan Guide

В Японии произошло извержение опасного вулкана: первое фото

Japan Guide

В Японии произошло извержение опасного вулкана: первое фото

Japan Guide

Читайте также на OBOZREVATEL, как в Гарадагском районе Баку (Азербайджан) проснулся и начал извергаться грязевой вулкан Отман-Боздаг. Высота языков пламени при этом достигала 200-300 метров.

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Место
Япония
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Обещали на Востоке России, а пока вырвалось в Японии. Что-то грядет.
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