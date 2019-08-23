"Самолет резко пошел вниз": стало известно о новых опасных приключениях Комарова

Почти 10 лет подряд Дмитрий Комаров в программе "Мир наизнанку" показывал украинцам обратную сторону жизни экзотических стран и покорял самые труднодоступные уголки планеты.

Специально ко Дню Независимости известный путешественник представит зрителям свой новый документальный проект — "Мир наизнанку. Рекордный полет", который раскроет изнанку родной страны и покажет зрителю невероятную Украину с высоты птичьего полета.

Дмитрий Комаров вместе с командой легендарных летчиков - Игорем Табанюком и Андреем Блиновым, а также оператором программы "Мир наизнанку" Александром Дмитриевым на маленьком 4-местном самолете облетел территорию Украины практически по периметру, за исключением закрытых для полетов регионов. И этот полет был отмечен Национальным реестром рекордов Украины - за трое суток команда преодолела более 3 тысяч километров, совершила 33 взлета и 33 посадки, посетила 33 аэродрома.

Фильм о том, как устанавливали рекорд и какие невероятные приключения ожидали на этом пути экипаж с участием Дмитрия Комарова, покажут на телеканале “1+1” 24 августа. А OBOZREVATEL эксклюзивно подготовил топ-5 интересных фактов о новом спецпроекте.

Факт 1. Дмитрий Комаров исполнит “мертвую петлю” на реактивном самолете

Во время пребывания в Харькове летчики побывают на аэродроме Коротич, где работает единственная пилотажная группа Украины на реактивных самолетах. Пилотажная группа бесплатно показывает в небе невероятные шоу с фигурами высшего пилотажа. Дмитрий Комаров в лучших традициях "Мира наизнанку" впервые испытает на себе полет на реактивном самолете и покажет уникальные кадры того, что испытывает пилот во время исполнения "мертвой петли".

Факт 2. В украинских городах путешественников встречали красной икрой, вареными раками и другими деликатесами

В каждом аэропорту рекордсменов встречали сотни людей. Они устраивали концерты, делали сэлфи с командой, брали автографы, приносили подарки и желали удачи в полете.

Дмитрий Комаров отмечает, что, например, в Гайсине люди принесли на встречу огромный торт в честь 29 посадки, а также встретили с оркестром и караваем. В Косино расстелили красную дорожку и угощали красной икрой, а в Скадовске были тазы с креветками и раками.

“Везде угощали алкоголем, но мы отказывались – за штурвалом не пьем”, - говорит Дмитрий. На подлете к Одессе, Луцку, Житомиру и другим городам экипаж встречали еще в небе - местные самолеты вылетали на встречу команде и выстраивались в целые колонны. А на финишном аэродроме в Коломые в честь завершения рекордного полета местные жители устроили громкое гуляние с танцами и музыкой.

Факт 3. Оператора Александра Дмитриева больше не сажают за штурвал

Понервничать всю команду заставил Александр Дмитриев. До этой поездки он ни разу не был за штурвалом самолета, хотя, по его словам, ему всегда хотелось попробовать. И во время полета мечта Александра, наконец-то, сбылась - его посадили “за руль” самолета. И во время управления самолетом Саша по неосторожности сделал одно резкое движение - он потянул на себя штурвал и не рассчитал силу. Поэтому самолет полетел стремительно вниз.

Испуганный пилот начал поднимать его на высоту, дабы предотвратить падение. Во время таких пируэтов члены экипажа не просто испугались, но еще и выдержали резкую смену давления и сумасшедшую тряску. После чего Александра Дмитриева больше не сажали за штурвал.

Факт 4. Во время полета экипаж соблюдал авиационные традиции

У авиаторов есть свои традиции, которых придерживался и экипаж Дмитрия Комарова. Чтобы поблагодарить жителей каждого города за теплый прием, команда выполняла традиционный вираж. После каждого взлета и набора высоты самолет пролетал над взлетной полосой и махал крыльями, словно рукой, говоря: "До скорых встреч, друзья!"

Факт 5. Самолет, на котором команда совершила рекордный полет, расходует топлива не больше внедорожника

Команда с участием Дмитрия Комарова совершила свой рекордный полет через всю страну на самолете, который заправляют обычным 95 бензином. Как признались пилоты, расход топлива сравним с внедорожником и составляет в экономичном режиме около 10 литров на 100 км.

"Есть стереотип, что частный самолет – это прерогатива олигархов. Что касается легких самолетов, то это уже совсем не так. Его цена может быть сравнима со стоимостью автомобиля. Наш самолет заправлялся обычным 95 бензином. Например, за весь полет мы потратили 300 литров топлива, а пролетели больше 3000 километров", - говорит Дмитрий Комаров.

Премьера документального проекта известного путешественника Дмитрия Комарова "Мир наизнанку. Рекордный полет" состоится на телеканале "1+1" 24 августа в 11.15.

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