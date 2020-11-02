Украина будет по-новому выдавать электронные визы: что изменилось

С 1 ноября в Украине изменилась процедура выдачи электронных виз. Среди основных нововведений – снижение стоимости оформления е-Визы и ускорение ее выдачи.

Соответствующую инициативу Министерства иностранных дел (МИД) правительство приняло еще 19 августа, передает пресс-служба ведомства.

Основные новшества:

заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления е-Визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);

е-Визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление будет занимать только один рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит три рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);

в дополнение к существующей разовой е-Визе появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда;

дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо $85 за оформление однократной е-Визы, теперь консульский сбор за разовую е-Визу составит $20, за двукратную.

Напомним, что электронные визы в Украине выдают с 2018 года. Изначально их стоимость составляла $65, однако с января прошлого года они подорожали до $85.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2021-го украинцы будут путешествовать в страны Европейского Союза по новым правилам. Хотя безвизовый режим не отменяется, но, для того чтобы въехать в Шенгенскую зону, придется пройти дополнительную платную проверку.