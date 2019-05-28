Стюардесса спасла ребенка во время рейса в Турцию и стала героем

В субботу, 25 мая, стюардесса Aer Lingus по имени Хлоя стала героиней, когда во время полета смогла спасти маленькую девочку, которая начала задыхаться и вся аж посинела от удушья.

Историю рассказала мать пострадавшего ребенка Лиза Мюррей на своей странице в соцсети.

Отмечается, что во время полета в Измир (Турция) годовалая Майли Роуз подавилась и стала задыхаться, мать начала кричать, пассажиры запаниковали, и никто не знал, что делать.

Однако, среди всех не растерялась одна только стюардесса Хлоя, которая помогла ребенку избавиться от постороннего предмета у нее в горле.

"Она чуть не задохнулась в самолете, покраснела от удушья. Звонок застрял у нее в горле, и она задыхалась, практически теряя сознание, но ей удалось избавиться от этого, слава Богу. Я паниковала и кричала, что она задыхается, и весь самолет был в панике", - рассказывает Лиза.

На опубликованных фото с места событий можно увидеть счастливую маму с дочерью и эту самую стюардессу-героиню.

Напомним, ранее стало известно, как учителя подвергали себя смертельной опасности, выполняя свой служебный долг по обучению детей.

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