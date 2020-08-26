Известная в соцсетях стюардесса по имени Джесси сфотографировалась топлес во время отдыха и смутила своих подписчиков.

Соответствующие снимки бортпроводница опубликовала на личной странице в Instagram. На них девушка позировала перед камерой, стоя на газоне в одних трусах. При этом в руках она держала два больших кокоса, которыми прикрыла обнаженную грудь.

"Жизнь – это дуновение легкого ветерка", – написала Джесси.

Стюардесса снялась топлесс и смутила подписчиков (Instagram Jessy.fj)

Стюардесса снялась топлесс и смутила подписчиков (Instagram Jessy.fj)

Некоторых подписчиков смутил вид стюардессы, и они раскритиковали ее за столь откровенные снимки.

"А где ты оставила свой лифчик, дорогая?", "Там не так много мозгов", "Джесс, это ведь совсем не ты. Выбрось эти кокосы, у тебя же есть ум. Я уважаю тебя как профессионала своего дела в униформе", – написали люди.

Стюардесса снялась топлесс и смутила подписчиков. Фото

Стюардесса снялась топлесс и смутила подписчиков. Фото

Стюардесса снялась топлесс и смутила подписчиков. Фото

Тем не менее среди фанатов бортпроводницы нашлись и те, кто похвалил ее внешний вид: "Красивая", "Какая горячая", "У тебя просто великолепная фигура".

Стюардесса снялась топлесс и смутила подписчиков. Фото

Стюардесса снялась топлесс и смутила подписчиков. Фото

Стюардесса снялась топлесс и смутила подписчиков. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский бренд белья Honey Birdette выпустил откровенную рекламу с участием девушек в форме стюардесс и возмутил реальных бортпроводниц.

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