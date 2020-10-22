Стюардесса раскрыла способы борьбы с заложенными ушами на борту самолета

Стюардесса по имени Рушана поделилась несколькими способами, как помочь пассажирам самолета с заложенными ушами.

Соответствующим видео с рекомендациями девушка поделилась на личной странице в TikTok. В первую очередь бортпроводница посоветовала туристам брать с собой в путешествие конфеты или жевательные резинки. Она также рассказала о том, что одной из причин закладывания ушей может быть насморк – в этом случае могут помочь сосудосуживающие капли (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Кроме того, стюардесса поделилась еще одним секретным способом борьбы с заложенными ушами на борту самолета.

"Ну и третье – попросите бортпроводника сделать вам "чебурашку". "Чебурашка" – это два пустых стаканчика, на дне которых находятся горячие салфетки. Вы должны сделать вакуум для ушей, и вам сразу станет легче", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Кэт Камалани выложила видео в TikTok, где рассказала, как комфортно и безопасно провести время в отеле. Однако некоторых пользователей удивили советы девушки.