Стало известно, почему грузчики в аэропорту 'швыряют' багаж путешественников

Неизвестный грузчик аэропорта рассказал, почему они вместе с коллегами неаккуратно работают с чемоданами и нередко вынуждены их швырять.

Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам мужчины, чем тяжелее дорожная сумка, тем физически труднее ее поднять и переместить в грузовик или на багажную ленту.

"Когда у тебя есть сумка весом 100 фунтов (около 45 килограммов. – Ред.) и ты должен максимально быстро ее погрузить, она уже вряд ли будет выглядеть по-прежнему хорошо", – заметил он.

Таким образом, учитывая, что сотрудники аэропортов, как правило, ограничены во времени, они в большей мере заботятся о скорости своей работы, чем о ее аккуратности.

"Мы стараемся быть бережными с вашими сумками, честно. Но ошибки, конечно, случаются", – подытожил грузчик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пассажирка авиакомпании Thomas Cook Airlines Натали Винн нашла изобретательный способ не платить за багаж в самолете.