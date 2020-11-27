Смогут ли украинцы путешествовать на новогодние праздники: эксперт дала прогноз

Сооснователь национального туристического оператора Елена Бойко рассказала, как обстоят дела с новогодними турами.

По ее словам, на сегодняшний день из-за карантина выходного дня убытки отелей в Украине составили около 120 млн гривен. Об этом эксперт заявила в эфире телеканала "Украина 24".

Как стало известно, спрос на новогодние туры сейчас немного упал, как и продажи. Чем больше разговоров о локдауне, тем больше люди остерегаются вкладывать деньги в путешествия.

"Но мы все равно думаем, что на момент новогодних праздников туры состоятся", – сказала Бойко.

Она отметила, что даже если введут локдаун, то справиться с ситуацией будет легче, чем было весной 2020 года.

"По сравнению с тем, что было в марте, хуже уже не может быть. Тогда сотни тысяч людей были за границей, мы были в растерянности, это был какой-то театр абсурда. Сейчас уже больше понимания, ограниченное количество стран открыто. Их можно даже перечислить: Стамбул для экскурсий, Эмираты, Мальдивы – там непрямое сообщение, Египет, Доминикана – это чартер, поэтому легче отвезти и забрать людей; Мексика", – сообщила эксперт.

Бойко добавила, что все уже ждут, что скоро возобновится нормальная жизнь.

"Мы открываем новые направления, ставим новые самолеты. Очень хочется, конечно, чтобы новогодние туры состоялись. Даже та же Украина, которая представлена и горнолыжными, и санаторными, и экскурсионными турами", – подытожила специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, провести зимний уикенд можно в любой стране. Однако не только за границей, но и в Украине есть предостаточно интересных мест, куда можно отправиться в холодное время года.