Самая красивая стюардесса в мире обнажилась в ванной. Фото

Стюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо, которую пользователи сети ранее признали самой красивой бортпроводницей в мире, поделилась пикантным снимком.

Так, 26-летняя девушка сфотографировалась обнаженной в ванной. Ее снимок, который она опубликовала на личной странице в Instagram, вызвал ажиотаж в сети.

Майбел Гуо позировала, обернувшись спиной к объективу. На кадре видно, что девушка обнажена, пикантные части ее тела прикрывала пена. В руках девушка держала бокал с вином.

Судя по геолокации, снимок был сделан в отеле сети Hilton в городе Малакка (Малайзия). Всего за несколько часов с момента публикации снимок оценили лайками более 10 тысяч пользователей, а также они оставили сотни комментариев с комплиментами в адрес девушки.

Отметим, это уже не первый визит Майбел в эту гостиницу – ранее стюардесса уже восхищала сеть снимком в бассейне, который находится на крыше отеля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная в соцсетях испанская стюардесса по имени Лекси сфотографировала себя голой в душе и привела фанатов в восторг.