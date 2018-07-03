Полный релакс: 5 удивительных мест из Instagram

Путешествия - один из самых эффективных способов отдыха. Открывая для себя новые уголки мира, можно не только получить новые знания и впечатления, но и запастись положительными эмоциями на много месяцев вперед.
OBOZREVATEL выбрал несколько мест, где можно не только увидеть удивительные пейзажи, но и действительно расслабиться и отдохнуть.
Джинни Спрингс, Флорида, США
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Озеро Морейн в Национальном парке Банф, Альберта, Канада
instagram.com/speechlessplaces
Водопад Елиот, Кейп-Йорк, Австралия
instagram.com/speechlessplaces
Корон, провинция Палаван, Филиппины
instagram.com/speechlessplaces
Оаху, Гавайи
instagram.com/speechlessplaces
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как живет украинец, превративший путешествия в работу.