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Полный релакс: 5 удивительных мест из Instagram

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Путешествия - один из самых эффективных способов отдыха. Открывая для себя новые уголки мира, можно не только получить новые знания и впечатления, но и запастись положительными эмоциями на много месяцев вперед.

OBOZREVATEL выбрал несколько мест, где можно не только увидеть удивительные пейзажи, но и действительно расслабиться и отдохнуть.

Джинни Спрингс, Флорида, США

instagram.com/speechlessplaces

Озеро Морейн в Национальном парке Банф, Альберта, Канада

instagram.com/speechlessplaces

Водопад Елиот, Кейп-Йорк, Австралия

instagram.com/speechlessplaces

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Корон, провинция Палаван, Филиппины

instagram.com/speechlessplaces

Оаху, Гавайи

instagram.com/speechlessplaces

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как живет украинец, превративший путешествия в работу.

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