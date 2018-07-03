Полный релакс: 5 удивительных мест из Instagram

Путешествия - один из самых эффективных способов отдыха. Открывая для себя новые уголки мира, можно не только получить новые знания и впечатления, но и запастись положительными эмоциями на много месяцев вперед.

OBOZREVATEL выбрал несколько мест, где можно не только увидеть удивительные пейзажи, но и действительно расслабиться и отдохнуть.

Джинни Спрингс, Флорида, США

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Озеро Морейн в Национальном парке Банф, Альберта, Канада

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Водопад Елиот, Кейп-Йорк, Австралия

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Корон, провинция Палаван, Филиппины

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Оаху, Гавайи

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